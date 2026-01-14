Состояние проезда на дорогах: как работают дорожные службы в регионах

По состоянию на 14 января на автомобильных дорогах государственного значения в Украине сохраняются сложные погодные условия, однако проезд по всем участкам обеспечен. Для расчистки снега и обработки покрытия задействовано 704 единицы дорожной техники и 813 работников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Какая ситуация на дорогах Украины

14 января в отдельных регионах Украины усложнились погодные условия. В Кировоградской, Ровенской, Харьковской и Черкасской областях зафиксирован небольшой снег – до 7 сантиметров. В Волынской, Хмельницкой и Черновицкой областях наблюдается туман. Средняя температура воздуха колеблется от –10 до –6 °С, в то время как в Черниговской области морозы достигают –24 °С.

Покрытие автомобильных дорог государственного значения в основном остается заснеженным. В Волынской области местами образовались снежные накаты, а в Закарпатской зафиксирован гололед. На горных перевалах осадки в большинстве своем отсутствуют, однако на Ивашковском и Орявском перевалах выпало до 7 сантиметров снега. Там дорожные службы производят обработку покрытия противогололедными материалами.

Несмотря на сложные погодные условия, проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен.

Над расчисткой снега и отделкой покрытия автодорог работает:

704 единицы дорожной техники;

813 работников.

"По прогнозу синоптиков, сегодня без существенных осадков, лишь местами на западе, в Крыму и Приазовье - небольшой снег. Морозная погода сохранится. Призываем водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию", - заключают в пресс-службе.

