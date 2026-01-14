Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Наличный курс:

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Состояние проезда на дорогах: как работают дорожные службы в регионах

снег, дороги
Снег, туман и морозы: какая ситуация на дорогах Украины / Агентство восстановления

По состоянию на 14 января на автомобильных дорогах государственного значения в Украине сохраняются сложные погодные условия, однако проезд по всем участкам обеспечен. Для расчистки снега и обработки покрытия задействовано 704 единицы дорожной техники и 813 работников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Какая ситуация на дорогах Украины

14 января в отдельных регионах Украины усложнились погодные условия. В Кировоградской, Ровенской, Харьковской и Черкасской областях зафиксирован небольшой снег – до 7 сантиметров. В Волынской, Хмельницкой и Черновицкой областях наблюдается туман. Средняя температура воздуха колеблется от –10 до –6 °С, в то время как в Черниговской области морозы достигают –24 °С.

Покрытие автомобильных дорог государственного значения в основном остается заснеженным. В Волынской области местами образовались снежные накаты, а в Закарпатской зафиксирован гололед. На горных перевалах осадки в большинстве своем отсутствуют, однако на Ивашковском и Орявском перевалах выпало до 7 сантиметров снега. Там дорожные службы производят обработку покрытия противогололедными материалами.

Несмотря на сложные погодные условия, проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен.

Над расчисткой снега и отделкой покрытия автодорог работает:

  • 704 единицы дорожной техники;
  • 813 работников.

"По прогнозу синоптиков, сегодня без существенных осадков, лишь местами на западе, в Крыму и Приазовье - небольшой снег. Морозная погода сохранится. Призываем водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию", - заключают в пресс-службе.

Фото 2 — Состояние проезда на дорогах: как работают дорожные службы в регионах
Фото 3 — Состояние проезда на дорогах: как работают дорожные службы в регионах
Фото 4 — Состояние проезда на дорогах: как работают дорожные службы в регионах

Ранее сообщалось, что в Украине ожидаются сильный снег, метели и гололедица, для координации работ на дорогах государственного значения начал работу штаб ликвидации последствий ЧС.

Автор:
Ольга Опенько