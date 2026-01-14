Стан проїзду на дорогах: як працюють дорожні служби в регіонах

Станом на 14 січня на автомобільних дорогах державного значення в Україні зберігаються складні погодні умови, однак проїзд усіма ділянками забезпечено. Для розчищення снігу та обробки покриття задіяно 704 одиниці дорожньої техніки та 813 працівників.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Яка ситуація на дорогах України

14 січня в окремих регіонах України ускладнилися погодні умови. У Кіровоградській, Рівненській, Харківській та Черкаській областях зафіксовано невеликий сніг - до 7 сантиметрів. У Волинській, Хмельницькій та Чернівецькій областях спостерігається туман. Середня температура повітря коливається від –10 до –6 °С, тоді як у Чернігівській області морози сягають –24 °С.

Покриття автомобільних доріг державного значення переважно залишається засніженим. У Волинській області місцями утворилися снігові накати, а в Закарпатській зафіксовано ожеледицю. На гірських перевалах опади здебільшого відсутні, однак на Івашківському та Орявському перевалах випало до 7 сантиметрів снігу. Там дорожні служби проводять обробку покриття протиожеледними матеріалами.

Попри складні погодні умови, проїзд усіма ділянками доріг державного значення наразі забезпечено.

Над розчищенням снігу та обробкою покриття автошляхів працює:

704 одиниці дорожньої техніки;

813 працівників.

"За прогнозом синоптиків, сьогодні без істотних опадів, лише місцями на заході, у Криму та Приазов’ї - невеликий сніг. Морозна погода збережеться. Закликаємо водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму та дистанції", - підсумовують в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікуються сильний сніг, хуртовини та ожеледиця, для координації робіт на дорогах державного значення розпочав роботу штаб ліквідації наслідків НС.