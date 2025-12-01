- Категория
Сотен победителей среди ветеранов получат до 1,5 млн грн на развитие собственного бизнеса
100 бизнес-идей, инициированных ветеранами, ветеранками и их родными, получат финансовую поддержку для старта или развития в этом году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.
Украинский ветеранский фонд (УВФ) Министерства по делам ветеранов Украины объявил итоги успешной грантовой программы "Стоит больше".
Отмечается, что каждый из 100 победителей получит грант в размере от 500 тысяч до 1,5 миллионов гривен. Всего на конкурс поступило 398 заявок.
Больше грантов завоевали участники из Полтавщины, Львовщины, Киевщины и столицы. В целом приняли участие ветераны и ветеранки из Киева и 18 областей Украины.
Грантовые средства будут направлены на реализацию бизнес-инициатив в самых разных сферах: от крафтового производства и аграрных проектов до промышленных и социальных предприятий.
Среди проектов-победителей:
- Создание реставрационной мастерской.
- Запуск ветеранского бренда одежды.
- Открытие спортивного центра для людей с инвалидностью.
- Развитие кафе, магазинов, СТО, фермерских хозяйств, медицинских учреждений и других социально важных объектов.
"Конкурсный отбор состоял из трех этапов: проверки полноты и правильности заполнения документов, оценка проектов независимыми экспертами и публичные презентации. Это позволило увидеть за каждой идеей реальную бизнес-модель и оценить ее потенциал", — отметили в ведомстве.
Напомним, в октябре правительство утвердило два новых экспериментальных проекта, направленных на проактивную поддержку ветеранов и граждан, потерявших работу. Внедряется алгоритм сотрудничества между специалистами по сопровождению ветеранов и карьерными советниками службы занятости.