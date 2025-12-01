- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Сотня переможців серед ветеранів отримають до 1,5 млн грн на розвиток власного бізнесу
100 бізнес-ідей, ініційованих ветеранами, ветеранками та їхніми рідними отримають фінансову підтримку для старту або розвитку цього року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінветеранів.
Український ветеранський фонд (УВФ) Міністерства у справах ветеранів України оголосив підсумки успішної грантової програми "Варто більше".
Зазначається, що кожен зі 100 переможців отримає грант у розмірі від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень. Загалом на конкурс надійшло 398 заявок.
Найбільше грантів вибороли учасники з Полтавщини, Львівщини, Київщини та столиці. Загалом участь взяли ветерани та ветеранки з Києва і 18 областей України.
Грантові кошти будуть спрямовані на реалізацію бізнес-ініціатив у найрізноманітніших сферах: від крафтового виробництва та аграрних проєктів до промислових і соціальних підприємств.
Серед проєктів-переможців:
- Створення реставраційної майстерні.
- Запуск ветеранського бренду одягу.
- Відкриття спортивного центру для людей з інвалідністю.
- Розвиток кав’ярень, магазинів, СТО, фермерських господарств, медичних закладів та інших соціально важливих об'єктів.
"Конкурсний відбір складався з трьох етапів: перевірки повноти й правильності заповнення документів, оцінювання проєктів незалежними експертами та публічні презентації. Це дало змогу побачити за кожною ідеєю реальну бізнес-модель і оцінити її потенціал", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, у жовтні уряд затвердив два нові експериментальні проєкти, спрямовані на проактивну підтримку ветеранів та громадян, які втратили роботу.Впроваджується алгоритм співпраці між фахівцями із супроводу ветеранів та кар’єрними радниками служби зайнятості.