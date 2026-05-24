Сотни тысяч претендентов на грин-карту должны выехать из США из-за новых правил Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает усиливать подходы не только к нелегальной, но и легальной иммиграции. Новые решения уже вызвали критику со стороны части экспертов и представителей бизнес-среды.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на CNN .

"Это будет побуждать талантливых людей переезжать в другие страны и сделает Америку менее конкурентоспособным местом для бизнеса", – заявил директор по иммиграциям в Институте Катона Дэвид Бир, комментируя новые ограничения.

Последние решения администрации стали очередным шагом в более широкой политике пересмотра иммиграционных правил. Среди уже введенных мер — сокращение возможностей получения убежища, отмена временного защищенного статуса для ряда стран, ограничение программ приема беженцев, а также усиление правил рабочих и студенческих виз.

Также администрация объявила о проверке грин-карт, выданных гражданам 19 стран, которые американские власти относят к категории "вызывающих беспокойство государств".

В то же время, новые мероприятия стали предметом дискуссий после прошлогодней стрельбы у двух военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне. По данным американских медиа, подозреваемый в нападении был гражданином Афганистана и получил убежище в США в 2025 году после подачи соответствующей заявки в 2021 году.

Критики новой политики считают, что ужесточение ограничений может повлиять на привлекательность США для квалифицированных специалистов и международного бизнеса.

Напомним, в прошлом году США приостановило программу Diversity Visa (DV1), более известной как "грин-карт", что поставило под вопрос будущее тысяч потенциальных иммигрантов.

Автор:
Татьяна Гойденко