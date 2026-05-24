Сотні тисяч претендентів на грін-карту мусять виїхати зі США через нові правила Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує посилювати підходи не лише до нелегальної, а й до легальної імміграції. Нові рішення вже викликали критику з боку частини експертів та представників бізнес-середовища.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на CNN.

"Це спонукатиме талановитих людей переїжджати до інших країн і зробить Америку менш конкурентоспроможним місцем для бізнесу", – заявив директор з імміграційних досліджень в Інституті Катона Девід Бір, коментуючи нові обмеження.

Останні рішення адміністрації стали черговим кроком у ширшій політиці перегляду імміграційних правил. Серед уже запроваджених заходів — скорочення можливостей для отримання притулку, скасування тимчасового захищеного статусу для низки країн, обмеження програм прийому біженців, а також посилення правил щодо робочих і студентських віз.

Також адміністрація оголосила про перевірку грін-карт, виданих громадянам 19 країн, які американська влада відносить до категорії держав, що "викликають занепокоєння".

Водночас нові заходи стали предметом дискусій після торішньої стрілянини у двох військовослужбовців Національної гвардії у Вашингтоні. За даними американських медіа, підозрюваний у нападі був громадянином Афганістану та отримав притулок у США у 2025 році після подання відповідної заявки у 2021 році.

Критики нової політики вважають, що посилення обмежень може вплинути на привабливість США для кваліфікованих спеціалістів та міжнародного бізнесу.

Нагадаємо, минулого року США призупинити програму Diversity Visa (DV1), більш відомої як "грін-карт", що поставило під питання майбутнє тисяч потенційних іммігрантів.