США призупинили візову програму "грін-карт": яка причина

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у четвер, 18 грудня, доручила Службі громадянства та імміграції США (USCIS) призупинити програму Diversity Visa (DV1), більш відомої як "грін-карт". Це рішення ставить під питання майбутнє тисяч потенційних іммігрантів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Заборона видачі Green Card стало прямою реакцією на злочин — вбивство професора Массачусетського технологічного інституту, що сталося в Університеті Брауна.

Злочинцем виявився 48-річний Клаудіо Мануель Невеш Валенте, громадянин Португалії та колишній студент цього ж закладу. За словами Ноем, йому видали "грін-карту" ще у 2017 році. Самого стрільця 18 грудня знайшли мертвим — за попередніми даними, він вчинив самогубство.

"Цю мерзенну особу ніколи не слід було допускати до нашої країни", – заявила міністр внутрішньої безпеки США додавши, що призупинення видачі таких віз "гарантує, що більше жоден американець не постраждає від цієї катастрофічної програми".

Призупинення дії DV Program, яка щорічно видає до 50 000 віз, є частиною ширшої політики президента Дональда Трампа щодо суворого обмеження імміграції.

Що таке Green Card?

Лотерея "грін-карт" — це щорічна програма Державного департаменту США (Diversity Visa Lottery або DV-програма), яка розігрує 55 000 віз для отримання статусу постійного жителя Сполучених Штатів (Green Card).

Мета програми – надати можливість отримати легальний статус у США. Щоб виграти, потрібно відповідати певним критеріям (наприклад, наявність повної середньої освіти або двох років стажу за професією) та правильно заповнити заявку під час одноразової реєстрації, яка проходить восени.

Документ дає право:

жити у будь-якому місті чи штаті США;

працювати легально на будь-якій роботі;

відкривати власний бізнес;

навчатися у школах та університетах;

користуватися медичними та соціальними програмами;

через 5 років подати документи на громадянство США.

