Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Готівковий курс:

USD

42,33

42,25

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США призупинили візову програму "грін-карт": яка причина

грін-карт
США призупинили візову програму Green Card / Freepik

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у четвер, 18 грудня, доручила Службі громадянства та імміграції США (USCIS) призупинити програму Diversity Visa (DV1), більш відомої як "грін-карт". Це рішення ставить під питання майбутнє тисяч потенційних іммігрантів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Заборона видачі Green Card стало прямою реакцією на злочин — вбивство професора Массачусетського технологічного інституту, що сталося в Університеті Брауна.

Злочинцем виявився 48-річний Клаудіо Мануель Невеш Валенте, громадянин Португалії та колишній студент цього ж закладу. За словами Ноем, йому видали "грін-карту" ще у 2017 році. Самого стрільця 18 грудня знайшли мертвим — за попередніми даними, він вчинив самогубство.

"Цю мерзенну особу ніколи не слід було допускати до нашої країни", – заявила  міністр внутрішньої безпеки США додавши, що призупинення видачі таких віз "гарантує, що більше жоден американець не постраждає від цієї катастрофічної програми".

Призупинення дії DV Program, яка щорічно видає до 50 000 віз, є частиною ширшої політики президента Дональда Трампа щодо суворого обмеження імміграції.

Що таке Green Card?

Лотерея "грін-карт" — це щорічна програма Державного департаменту США (Diversity Visa Lottery або DV-програма), яка розігрує 55 000 віз для отримання статусу постійного жителя Сполучених Штатів (Green Card).

Мета програми – надати можливість отримати легальний статус у США. Щоб виграти, потрібно відповідати певним критеріям (наприклад, наявність повної середньої освіти або двох років стажу за професією) та правильно заповнити заявку під час одноразової реєстрації, яка проходить восени.

Документ дає право:

  • жити у будь-якому місті чи штаті США; 
  • працювати легально на будь-якій роботі; 
  • відкривати власний бізнес; 
  • навчатися у школах та університетах; 
  • користуватися медичними та соціальними програмами; 
  • через 5 років подати документи на громадянство США.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що Держдеп США запровадив плату за реєстрацію в лотереї Diversity Visa.

Автор:
Тетяна Ковальчук