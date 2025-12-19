США приостановили визовую программу "грин-карт": какая причина

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в четверг, 18 декабря, поручила Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) приостановить программу Diversity Visa (DV1), более известную как "грин-карт". Это решение ставит под вопрос будущее тысяч потенциальных иммигрантов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Запрет выдачи Green Card стал прямой реакцией на преступление — убийство профессора Массачусетского технологического института в Университете Брауна.

Преступником оказался 48-летний Клаудио Мануэль Невеш Валенте, гражданин Португалии и бывший студент этого же заведения. По словам Ноем, ему выдали "грин-карту" еще в 2017 году. Самого стрелка 18 декабря нашли мертвым — по предварительным данным, он совершил самоубийство.

"Это мерзкое лицо никогда не следовало допускать в нашу страну ", - заявила министр внутренней безопасности США добавив, что приостановка выдачи таких виз "гарантирует, что больше ни один американец не пострадает от этой катастрофической программы".

Приостановка действия DV Program, которая ежегодно выдает до 50 000 виз, является частью более широкой политики президента Дональда Трампа по строгому ограничению иммиграции.

Что такое Green Card?

Лотерея "грин-карт" - это ежегодная программа Государственного департамента США (Diversity Visa Lottery или DV-программа), разыгрывающая 55 000 виз для получения статуса постоянного жителя Соединенных Штатов (Green Card).

Цель программы – предоставить возможность получить легальный статус в США. Чтобы выиграть, нужно соответствовать определенным критериям (например, наличие полного среднего образования или двух лет стажа по профессии) и правильно заполнить заявку во время однократной регистрации, которая проходит осенью.

Документ дает право:

жить в любом городе или штате США;

работать легально на любой работе;

открывать собственный бизнес;

учиться в школах и университетах;

пользоваться медицинскими и социальными программами;

через 5 лет предоставить документы на гражданство США.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Госдеп США ввел плату за регистрацию в лотерее Diversity Visa.