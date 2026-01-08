Сотня бывших заправок группы "Приват" возобновила работу под брендом UPG

Сеть UPG перезапустила первые 100 заправочных комплексов, ранее принадлежавших структурам Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (бренды ANP и Avias).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании.

Перезапущенные автозаправочные комплексы уже работают в 13 областях Украины – в Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Одесской, Волынской, Ровенской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской и Закарпатской областях, а также в Киеве.

"Компания последовательно расширяет сеть в пределах аренды 447 заправочных станций по всей стране", – говорится в сообщении.

Новые рабочие места и развитие персонала

Сообщается, что открытие первой сотни заправок позволило компании обеспечить работой более тысячи специалистов, преимущественно местных общин.

Каждая станция нуждается в команде из 8–11 человек — от поваров и операторов до администраторов. Кроме поддержки экономики в регионах, UPG предлагает конкурентные условия: средняя зарплата в сети составляет 32,1 тыс. грн (до налогообложения), что является одним из лучших показателей в топливной отрасли.

Все работники ребрендированных станций прошли обучение и адаптацию по стандартам компании в Академии UPG – по сервису и безопасности, работе на кухне, коммуникации с клиентами, а также базовым управленческим навыкам.

Экономический эффект масштабирования сети

Перезапуск 100 АЗК, ранее работавших под брендами ANP и Avias, уже обеспечивает ощутимый экономический эффект путем инвестиций в восстановление и развитие критически важной энергетической инфраструктуры.

По прогнозам компании, в 2026 году благодаря работе этих станций UPG дополнительно уплатит около 3,6 млрд грн налогов и сборов.

Фото: UPG

В компании отметили, что в настоящее время продолжается поэтапный ввод в эксплуатацию остальных арендованных станций.

Это позволит расширить географию присутствия бренда и обеспечить водителей качественным горючим и фирменным сервисом.

Полный запуск всех арендованных АЗК планируется завершить в течение 2026 года.

О UPG

UPG — украинская группа компаний, специализирующихся на торговле нефтепродуктами. UPG входит в тройку крупнейших операторов Украины по количеству станций. Группа имеет собственную логистическую инфраструктуру и осуществляет прямые поставки горючего из ведущих НПЗ Европы и США. Основателем UPG является Владимир Петренко.

UPG также активно развивает нетопливный бизнес на своих объектах, в частности, рестораны под брендом VIVO café.

UPG активно расширяет свою сеть за счет активов группы "Приват". 27 ноября компания получила разрешение от АМКУ на покупку 16 автозаправочных станций.

20 ноября АМКУ разрешил UPG арендовать еще 15 "приватовских" заправок и купить еще 10.