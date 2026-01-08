Сотня колишніх заправок групи "Приват" відновила роботу під брендом UPG

Мережа UPG перезапустила перші 100 заправних комплексів, які раніше належали структурам Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова (бренди ANP та Avias).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз компанії.

Перезапущені автозаправні комплекси вже працюють у 13 областях України — у Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Одеській, Волинській, Рівненській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській та Закарпатській областях, а також у місті Києві.

"Компанія послідовно розширює мережу в межах оренди 447 заправних станцій по всій країні", - йдеться в повідомленні.

Нові робочі місця та розвиток персоналу

Повідомляється, що відкриття першої сотні заправок дозволило компанії забезпечити роботою більше тисячі фахівців, переважно з місцевих громад.

Кожна станція потребує команди з 8–11 осіб — від кухарів та операторів до адміністраторів. Окрім підтримки економіки в регіонах, UPG пропонує конкурентні умови: середня зарплата в мережі сягає 32,1 тис. грн (до оподаткування), що є одним із найкращих показників у паливній галузі.

Усі працівники ребрендованих станцій пройшли навчання та адаптацію за стандартами компанії в Академії UPG — із сервісу та безпеки, роботи на кухні, комунікації з клієнтами, а також базових управлінських навичок.

Економічний ефект масштабування мережі

Перезапуск 100 АЗК, що раніше працювали під брендами ANP та Avias, вже забезпечує відчутний економічний ефект шляхом інвестицій у відновлення та розвиток критично важливої енергетичної інфраструктури.

За прогнозами компанії, у 2026 році завдяки роботі цих станцій UPG додатково сплатить близько 3,6 млрд грн податків і зборів.

Фото: UPG

У компанії зазначили, що наразі триває поетапне введення в експлуатацію решти орендованих станцій.

Це дозволить розширити географію присутності бренду та забезпечити водіїв якісним пальним і фірмовим сервісом.

Повний запуск усіх орендованих АЗК планують завершити протягом 2026 року.

Про UPG

UPG — українська група компаній, що спеціалізується на торгівлі нафтопродуктами. UPG входить до трійки найбільших операторів України за кількістю станцій. Група має власну логістичну інфраструктуру та здійснює прямі постачання пального з провідних НПЗ Європи та США. Засновником UPG є Володимир Петренко.

UPG також активно розвиває непаливний бізнес на своїх об’єктах, зокрема ресторани під брендом VIVO café.

UPG активно розширює свою мережу за рахунок активів групи "Приват". 27 листопада компанія отримала дозвіл від АМКУ на придбання 16 автозаправних станцій.

20 листопада АМКУ дозволив UPG орендувати ще 15 "приватівських" заправок і купити ще 10.