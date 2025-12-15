Совет директоров Tesla заработал $3 млрд на акционерных выплатах: больше всего – брат Илона Маска

Совет директоров американского производителя электромобилей Tesla получил более $3 млрд благодаря вознаграждениям в виде акций, которые по своей стоимости значительно превышали получившие коллеги из крупнейших технокомпаний США на момент выплат. Наибольшие выплаты получил младший брат Илона Маска 53-летний Кимбал Маск.

Об этом сообщает Delo . ua со ссылкой на публикацию R euters.

По данным аналитиков, брат генерального директора Илона Маска, Кимбал, заработал почти 1 миллиард долларов с 2004 года исходя из повышения стоимости удерживаемых или ликвидированных опционов на акции. Директор Айра Эренпрайс собрал 869 миллионов долларов с 2007 года. Глава правления Робин Денхольм заработала 650 миллионов долларов с 2014 года.

Отмечается, что члены совета директоров получили столь значительные прибыли, хотя и не предоставляли себе новые пакеты акций определенный период. С 2021 года совет директоров согласился приостановить вознаграждение из-за иска акционеров, в котором утверждалось о чрезмерной оплате труда членов совета.

В период с 2018 по 2020 год члены совета в среднем получили в общей сложности около $12 млн в виде денежного и акционерного вознаграждения. Это примерно в восемь раз больше, чем средний директор Alphabet — следующая по более высокой зарплате среди технологических гигантов — за тот же период. При этом стоимость этих наград резко возросла вместе с ценой акций Tesla в последующие годы.

Средняя компенсация директоров Tesla между 2018 и 2024 годами, включая четыре года приостановки выплаты, все еще была в два с половиной раза выше, чем у директоров Meta, следующего за более высокой оплатой труда за семилетний период.

Спикер Tesla заявил, что вознаграждение ее директоров "не является чрезмерным, но напрямую связано с показателями акций и созданием стоимости для акционеров". Он отметил, что члены совета директоров предоставляют Tesla "чрезвычайные услуги" и посвящают "значительное количество времени и усилий", например, посетив 58 полных заседаний совета директоров или комитетов в 2024 году. По словам спикера, частота таких встреч значительно превышала отраслевые нормы.

Напомним, представители Tesla на американском рынке в ноябре опустились почти до самого низкого уровня с января 2022 года. Общий объем продаж упал почти на 23% по сравнению с прошлым годом, составив всего 39 800 автомобилей.