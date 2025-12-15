Рада директорів Tesla заробила $3 млрд на акціонерних виплатах: найбільше – брат Ілона Маска

Рада директорів американського виробника електромобілів Tesla отримала понад $3 млрд завдяки винагородам у вигляді акцій, які за своєю вартістю значно перевищували ті, що отримали колеги з найбільших технокомпаній США на момент виплат. Найбільші виплати отримав молодший брат Ілона Маска 53-річний Кімбал Маск.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними аналітиків, брат генерального директора Ілона Маска, Кімбал, заробив майже 1 мільярд доларів з 2004 року, виходячи з підвищення вартості утримуваних або ліквідованих опціонів на акції. Директор Айра Еренпрайс зібрав 869 мільйонів доларів з 2007 року. Голова правління Робін Денхольм заробила 650 мільйонів доларів з 2014 року.

Зазначається, що члени ради директорів отримали такі значні прибутки, хоча і не надавали собі нових пакетів акцій певний період. З 2021 року рада директорів погодилася призупинити винагороду через позов акціонерів, у якому стверджувалося про надмірну оплату праці членів ради.

У період з 2018 по 2020 рік члени ради в середньому отримали загалом по близько $12 млн у вигляді грошової та акціонерної винагороди. Це приблизно у вісім разів більше, ніж середній директор Alphabet — наступної за вищою зарплатою серед технологічних гігантів — за той самий період. При цьому вартість цих нагород різко зросла разом із ціною акцій Tesla у наступні роки.

Середня компенсація директорів Tesla між 2018 і 2024 роками, включаючи чотири роки призупинення виплати, все ще була в два з половиною рази вищою, ніж у директорів Meta, наступної за вищою оплатою праці за семирічний період.

Речник Tesla заявив, що винагорода її директорів "не є надмірною, але безпосередньо пов’язана з показниками акцій та створенням вартості для акціонерів". Він зауважив, що члени ради директорів надають Tesla "надзвичайні послуги" та присвячують "значну кількість часу та зусиль", наприклад, відвідавши 58 повних засідань ради директорів або комітетів у 2024 році. За словами речника, частота таких зустрічей значно перевищувала галузеві норми.

Нагадаємо, продажі Tesla на американському ринку в листопаді опустилися майже до найнижчого рівня з січня 2022 року. Загальний обсяг продажів впав майже на 23% порівняно з минулим роком, склавши лише 39 800 автомобілів.