Совладелец группы "Ковальская" выкупает часть офисов в UNIT.City в Киеве.

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Cliff Capital Growth Aif VCIC Ltd (Никосия, Кипр) получить контроль над киевским ООО "Юнит В04" — юридическим лицом, связанным с инновационным парком UNIT.City.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальное решение АМКУ.

По данным Forbes Ukraine, на момент предоставления разрешения ООО "Юнит В04" принадлежало в равных долях двум совладельцам — ООО "Юнит Холдингс" бизнесмена Василия Хмельницкого и Cliff Capital Growth, 75% которой контролирует Александр Пилипенко, совладелец промышленно-строительной группы "Ковальская".

В марте 2025 года Cliff Capital Growth Aif VCIC Ltd. также стала полным владельцем ООО "Юнит В06", оперирующим кампусом В06 в столичном инновационном парке UNIT.City. Это был один из общих активов Хмельницкого и Пилипенко.

UNIT.City — один из самых больших инновационных парков в Украине, насчитывающий 10 построенных кампусов. Василий Хмельницкий является одним из самых больших игроков на украинском рынке офисной недвижимости. По данным этого издания, общая площадь его активов в 2024 году достигала 118 290 м², из которых 91 000-93 000 м² — арендная площадь.

В портфеле также присутствует проект UNIT.Kharkiv в Харькове, а часть киевских кампусов Хмельницкий реализовал совместно с KAN Development Игоря Никонова и группой "Ковальская".