Співвласник групи "Ковальська" викуповує частину офісів в UNIT.City у Києві

Антимонопольний комітет України дозволив компанії Cliff Capital Growth Aif V.C.I.C. Ltd (Нікосія, Кіпр) набути контроль над київським ТОВ "Юніт В04" — юридичною особою, пов’язаною з інноваційним парком UNIT.City.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на офіційне рішення АМКУ.

За даними Forbes Ukraine, на момент надання дозволу ТОВ "Юніт В04" належало у рівних частках двом співвласникам — ТОВ "Юніт Холдінгс" бізнесмена Василя Хмельницького та Cliff Capital Growth, 75% якої контролює Олександр Пилипенко, співвласник промислово-будівельної групи "Ковальська".

У березні 2025 року Cliff Capital Growth Aif V.C.I.C. Ltd також стала повним власником ТОВ "Юніт В06", що оперує кампусом В06 у столичному інноваційному парку UNIT.City. Це був один із спільних активів Хмельницького та Пилипенка.

UNIT.City — один із найбільших інноваційних парків в Україні, що налічує 10 збудованих кампусів. Василь Хмельницький є одним з найбільших гравців на українському ринку офісної нерухомості. За даними цього видання, загальна площа його активів у 2024 році сягала 118 290 м², з яких 91 000–93 000 м² — орендна площа.

У його портфелі також присутній проект UNIT.Kharkiv у Харкові, а частину київських кампусів Хмельницький реалізував спільно з KAN Development Ігоря Ніконова та групою "Ковальська".