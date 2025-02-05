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Утвержден состав наблюдательного совета Киевского авиационного института: кто из бизнесменов входит в него

Утвержден состав наблюдательного совета Киевского авиационного института: кто из бизнесменов входит в него
В состав наблюдательного совета НАУ вошли семь представителей

Приказом Министерства образования и науки Украины от 5 февраля 2025 утвержден состав наблюдательного совета государственного некоммерческого предприятия "Государственный университет "Киевский авиационный институт".

В состав наблюдательного совета КАИ вошли семь представителей, среди которых трое — представители бизнеса.

Состав наблюдательного совета:

  • Беспалова Евгения Михайловна – руководитель экосистемы UNIT.City, призванная способствовать развитию инновационного предпринимательства, научных исследований и созданию компаний.
  • Бродецкий Андрей Николаевич – инвестиционный аналитик компании Horizon Capital.
  • Гвоздяр Анна Юрьевна – заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
  • Грищук Роман Павлович – председатель подкомитета по вопросам образования на протяжении жизни и внешкольного образования и адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза.
  • Сененко Антон Игоревич – старший научный сотрудник отдела физической электроники Института физики НАН Украины.
  • Чернышев Петр Анатольевич – председатель наблюдательного совета КАИ с ноября 2023 года, бывший гендиректор Carlsberg в Украине (2006-2014), экспрезидент "Киевстар" (2015-2018).
  • Чмут Тарас Николаевич — директор общественной организации "Вернись живым!"

Напомним, согласно решению Кабинета Министров Украины, Национальный авиационный университет (НАУ) прошел реорганизацию и вернул свое историческое название – Киевский авиационный институт (КАИ).

Основанный в 1933 году, университет не только восстановил свое подлинное название, но и изменил организационную структуру, став государственным некоммерческим предприятием (ДНП). Такой статус обеспечит финансовую автономию и новые возможности для развития.

Наблюдательный совет КАИ будет переизбираться в соответствии с определенной в постановлении процедурой. В то же время существует риск, что Министерство образования и науки может назначить в комиссию чиновников, которые не будут заинтересованы в реализации реформы.

Заметим, что изменения происходят в рамках правительственного эксперимента, к которому кроме НАУ присоединились Запорожский национальный университет и Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника.

Автор:
Ольга Опенько