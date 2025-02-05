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Затверджено склад наглядової ради Київського авіаційного інституту: хто з бізнесменів входить до неї

Затверджено склад наглядової ради Київського авіаційного інституту: хто з бізнесменів входить до неї
До складу наглядової ради НАУ увійшли семеро представників

Наказом Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2025 року затверджено склад наглядової ради державного некомерційного підприємства “Державний університет ”Київський авіаційний інститут".

До складу наглядової ради КАІ увійшли семеро представників, серед яких троє — представники бізнесу.

Склад наглядової ради: 

  • Беспалова Євгенія Михайлівна - керівник екосистеми UNIT.City, що покликана сприяти розвитку інноваційного підприємництва, наукових досліджень і створенню компаній.
  •  Бродецький Андрій Миколайович  - інвестиційний аналітик компанії Horizon Capital.
  •  Гвоздяр Ганна Юріївна –  заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
  •  Грищук Роман Павлович - голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу.
  •  Сененко Антон Ігорович - старший науковий співробітник відділу фізичної електроніки Інституту фізики НАН України.
  • Чернишов Петро Анатолійович - голова наглядової ради КАІ з листопада 2023 року, колишній гендиректор Carlsberg в Україні (2006-2014), експрезидент "Київстар" (2015-2018).
  •  Чмут Тарас Миколайович - директор громадської організації "Повернись живим!"

Нагадаємо, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, Національний авіаційний університет (НАУ) пройшов реорганізацію та повернув свою історичну назву — Київський авіаційний інститут (КАІ).

Заснований у 1933 році, університет не лише відновив свою автентичну назву, а й змінив організаційну структуру, ставши державним некомерційним підприємством (ДНП). Такий статус забезпечить йому фінансову автономію та нові можливості для розвитку.

Зазачалось, що наглядова рада КАІ переобиратиметься відповідно до визначеної в постанові процедури. Водночас існує ризик, що Міністерство освіти і науки може призначити до комісії чиновників, які не матимуть зацікавленості в реалізації реформи.

Зауважимо, що зміни відбуваються в межах урядового експерименту, до якого, крім НАУ, долучилися Запорізький національний університет та Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Автор:
Ольга Опенько