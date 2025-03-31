Спикеры и вице-спикеры парламентов 17 европейских стран прибыли на саммит в Киев (ВИДЕО)

31 марта в Киев приехали представители парламентов из более чем 15 государств, среди которых спикеры и вице-спикеры из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Швеции, Финляндии, Хорватии, Хорватии.

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Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он выразил благодарность коллегам за готовность быть рядом с Украиной в эти сложные времена. Он отметил, что наша страна ценит поддержку, помогающую приближать победу справедливости и длительного мира.

"Этот визит — сильный символ поддержки, солидарности и доверия. Благодарен коллегам за готовность быть рядом с Украиной. Ценим каждый жест, каждую встречу, каждое слово, каждое действие, приближающее победу справедливости и продолжительного мира. Украина чувствует плечо партнеров. И это вдохновляет", — отметил политик.

Ранее Управление государственной охраны Украины предупреждало, что 31 марта в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения.

Напомним, 14 марта в Киеве встретились премьер-министр Украины Денис Шмигаль с федеральным министерством европейских и международных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер.