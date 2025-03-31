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Спікери та віце-спікери парламентів 17 європейських країн прибули на саміт до Києва (ВІДЕО)
31 березня до Києва приїхали представники парламентів із понад 15 держав, серед яких спікери та віце-спікери з Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, а також члени Європейського парламенту.
Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
Він висловив подяку колегам за готовність бути поруч з Україною в ці складні часи. Він наголосив, що наша країна цінує підтримку, яка допомагає наближати перемогу справедливості та тривалого миру.
"Цей візит — сильний символ підтримки, солідарності та довіри. Вдячний колегам за готовність бути поруч із Україною. Цінуємо кожен жест, кожну зустріч, кожне слово, кожну дію, що наближає перемогу справедливості й тривалого миру. Україна відчуває плече партнерів. І це надихає", — зазначив політик.
Раніше Управління державної охорони України попереджало, що 31 березня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.
Нагадаємо, 14 березня у Києві зустрілися прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з федеральною міністеркою європейських та міжнародних справ Австрії Беате Майнл-Райзінгер.