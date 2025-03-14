Австрія надасть Україні 7 млн євро на розмінування та гуманітарні ініціативи

Австрія виділить Україні 5 млн євро на розмінування територій та 2 млн євро в межах ініціативи Grain from Ukraine.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з федеральною міністеркою європейських та міжнародних справ Австрії Беате Майнл-Райзінгер.

"Під час свого візиту в Київ пані Майнл-Райзінгер оголосила, що Австрія виділить Україні 5 млн євро на розмінування і 2 млн євро в межах ініціативи Grain from Ukraine", - написав Шмигалью

Під час візиту до Києва міністерка запевнила, що Австрія й надалі підтримуватиме Україну в усіх сферах. Окрім фінансової допомоги, вона підтвердила готовність посилювати санкційний тиск на Росію та підтримувати євроінтеграційні прагнення України.

Також обговорили питання економічної співпраці. Австрія є одним із найбільших інвесторів в Україні, і найближчим часом очікується візит австрійської бізнес-делегації для координації майбутніх проєктів. Багато австрійських компаній зацікавлені у партнерстві та інвестуванні, зокрема у відбудові України.

Окремо піднімалося питання конфіскації заморожених російських активів для використання їх на відновлення країни.

"Отримав запевнення від Беате Майнл-Райзінгер, що Австрія надалі підтримуватиме Україну. Дякуємо за те, що стоїте пліч-о-пліч з українським народом у нелегкі часи повномасштабної агресії Росії", — зазначив Шмигаль.

Додамо, що в Україні потенційно замінованими залишаються 139 тис. кв. км території, що становить 23% від загальної площі країни.

Про програму Grain from Ukraine

Суть гуманітарної програми "Зерно з України", яка була запущена 15 листопада 2022 року, полягає у прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників. Вона об’єднала кілька десятків країн і міжнародних організацій, щоб допомогти державам, які страждають від дефіциту продовольства.

Так, в межах програми Grain from Ukraine за кошти міжнародних партнерів закуповується продукція українських виробників для подолання голоду у світі.

Передбачається, що Україна спрямуватиме частину зібраної пшениці, яка раніше йшла на експорт, на закупівлю для африканських країн, де вже існують проблеми з голодом. Міжнародні партнери зможуть одночасно підтримати українську економіку в складній ситуації та допомогти бідним країнам Африки.

Ініціативу Grain from Ukraine ("Зерно з України") було започатковано президентом України Володимиром Зеленським у партнерстві з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP) з метою зменшення шкоди, яку спричинила для світової продовольчої системи російська агресія та спроба блокади українських портів.