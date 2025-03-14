Австрия предоставит Украине 7 млн евро на разминирование и гуманитарные инициативы

Австрия выделит Украине 5 млн евро на разминирование территорий и 2 млн евро в рамках инициативы Grain from Ukraine.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль по итогам встречи с федеральным министерством европейских и международных дел Австрии Беат Майнл-Райзингер.

"Во время своего визита в Киев госпожа Майнл-Райзингер объявила, что Австрия выделит Украине 5 млн евро на разминирование и 2 млн евро в рамках инициативы Grain from Ukraine", — написал Шмигалью

Во время визита в Киев министерша заверила, что Австрия и дальше будет поддерживать Украину во всех сферах. Кроме финансовой помощи она подтвердила готовность усиливать санкционное давление на Россию и поддерживать евроинтеграционные стремления Украины.

Также обсудили вопросы экономического сотрудничества. Австрия является одним из крупнейших инвесторов в Украине и в ближайшее время ожидается визит австрийской бизнес-делегации для координации будущих проектов. Многие австрийские компании заинтересованы в партнерстве и инвестировании, в частности, в восстановлении Украины.

Отдельно поднимался вопрос конфискации замороженных российских активов для использования на восстановление страны.

"Получил заверения от Беате Майнл-Райзингер, что Австрия будет в дальнейшем поддерживать Украину. Спасибо за то, что стоите бок о бок с украинским народом в нелегкие времена полномасштабной агрессии России", — отметил Шмигаль.

Добавим, что в Украине потенциально заминированными остаются 139 тыс. кв. км территории, что составляет 23% общей площади страны.

О программе Grain from Ukraine

Суть гуманитарной программы "Зерно из Украины", запущенной 15 ноября 2022 года, заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей. Она объединила несколько десятков стран и международных организаций, чтобы помочь государствам, страдающим дефицитом продовольствия.

Так, в рамках программы Grain from Ukraine за счет международных партнеров закупается продукция украинских производителей для преодоления голода в мире.

Предполагается, что Украина будет направить часть собиравшейся ранее пшеницы на экспорт, на закупку для африканских стран, где уже существуют проблемы с голодом. Международные партнеры могут одновременно поддержать украинскую экономику в сложной ситуации и помочь бедным странам Африки.

Инициатива Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") была начата президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) с целью уменьшения вреда, причиненного для мировой продовольственной системы российской агрессией и попыткой блокады украинских портов.