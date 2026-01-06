Запланована подія 2

Спортивный костюм Мадуро стал глобальным трендом: Nike Tech Fleece получил рекордные продажи

Арест диктатора неожиданно подогрел интерес к Nike / Facebook/Donald J. Trump

В ходе задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро силами США 3 января он был одет в серый спортивный костюм Nike Tech Fleece. Буквально через несколько часов после обнародованного Трампом фото поисковые запросы по этой модели резко взлетели, а доступные размеры костюма на сайте бренда быстро продались.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Mathrubhumi.

Этот неожиданный модный момент превратил серьезное геополитическое событие в объект интернет-обсуждения и мемов. Пользователи шутят, что именно Nike стала "настоящим победителем" сделки, а сам стильный повседневный лук Мадуро окрестили "Maduro Fit".

Благодаря вниманию соцсетей и медиа, мировой интерес в Tech Fleece подскочил к небывалым показателям. Во многих странах поисковые запросы этого костюма достигли максимумов, а некоторые размеры разлетались со складов в течение считанных часов.

Фото 2 — Спортивный костюм Мадуро стал глобальным трендом: Nike Tech Fleece получил рекордные продажи
Screenshot/"Костюмы Мадуро" с бешеной скоростью исчезают со складов

Nike официально не комментировала всплеск интереса или нехватку товара. Сообщается, что костюм обычно продается за 260 долларов и сейчас стал неожиданным символом популярной культуры, соединив политику, моду и интернет-феномен в одном образе.

Ранее сообщалось, что на фоне задержания Николаса Мадуро цены на нефть продолжают падать: это происходит из-за значительного мирового предложения, слабого спроса и ожидания большей добычи сырья после ареста президента Венесуэлы.

Автор:
Ярослава Тюпка