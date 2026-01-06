Запланована подія 2

Спортивний костюм Мадуро став глобальним трендом: Nike Tech Fleece отримав рекордні продажі

мадуро костюм диктатор фото трамп nike
Арешт диктатора несподівано підігрів інтерес до Nike / Facebook/Donald J. Trump

Під час затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро силами США 3 січня він був одягнений у сірий спортивний костюм Nike Tech Fleece. Буквально за кілька годин після оприлюдненого Трампом фото пошукові запити щодо цієї моделі різко злетіли, а доступні розміри костюма на сайті бренду швидко продалися.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Mathrubhumi.

Цей несподіваний модний момент перетворив серйозну геополітичну подію на об’єкт інтернет-обговорення й мемів. Користувачі жартують, що саме Nike стала “справжнім переможцем” операції, а сам стильний повсякденний лук Мадуро охрестили “Maduro Fit”.

Завдяки увазі соцмереж і медіа, світова зацікавленість у Tech Fleece підскочила до небувалих показників. У багатьох країнах пошукові запити цього костюма досягли максимумів, а деякі розміри розлітались зі складів впродовж лічених годин.

Фото 2 — Спортивний костюм Мадуро став глобальним трендом: Nike Tech Fleece отримав рекордні продажі
Screenshot/"Костюми Мадуро" з шаленою швидкістю зникають зі складів

Nike офіційно не коментувала сплеск інтересу або нестачу товару. Повідомляється, що костюм зазвичай продається за 260 доларів, і зараз став неочікуваним символом популярної культури, поєднавши політику, моду та інтернет-феномен в одному образі.

Раніше повідомлялось, що на тлі затримання Ніколаса Мадуро ціни на нафту  продовжують падати: це відбувається внаслідок значної світової пропозиції, слабкого попиту та очікування більшого видобутку сировини після арешту президента Венесуели. 

Автор:
Ярослава Тюпка