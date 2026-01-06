- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Спортивний костюм Мадуро став глобальним трендом: Nike Tech Fleece отримав рекордні продажі
Під час затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро силами США 3 січня він був одягнений у сірий спортивний костюм Nike Tech Fleece. Буквально за кілька годин після оприлюдненого Трампом фото пошукові запити щодо цієї моделі різко злетіли, а доступні розміри костюма на сайті бренду швидко продалися.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Mathrubhumi.
Цей несподіваний модний момент перетворив серйозну геополітичну подію на об’єкт інтернет-обговорення й мемів. Користувачі жартують, що саме Nike стала “справжнім переможцем” операції, а сам стильний повсякденний лук Мадуро охрестили “Maduro Fit”.
Завдяки увазі соцмереж і медіа, світова зацікавленість у Tech Fleece підскочила до небувалих показників. У багатьох країнах пошукові запити цього костюма досягли максимумів, а деякі розміри розлітались зі складів впродовж лічених годин.
Nike офіційно не коментувала сплеск інтересу або нестачу товару. Повідомляється, що костюм зазвичай продається за 260 доларів, і зараз став неочікуваним символом популярної культури, поєднавши політику, моду та інтернет-феномен в одному образі.
Раніше повідомлялось, що на тлі затримання Ніколаса Мадуро ціни на нафту продовжують падати: це відбувається внаслідок значної світової пропозиції, слабкого попиту та очікування більшого видобутку сировини після арешту президента Венесуели.