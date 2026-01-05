Швейцарія заморозила активи Ніколаса Мадуро та пов'язаних із ним осіб

5 січня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про негайне заморожування всіх активів президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а також осіб, пов'язаних з ним.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в офіційній заяві швейцарського уряду.

"Заморожування активів слугує для того, щоб уможливити будь-які майбутні процедури взаємної правової допомоги. Якщо вони виявлять, що кошти були отримані незаконним шляхом, Швейцарія прагнутиме використати їх на благо народу Венесуели", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що захід спрямований на запобігання виведенню коштів. При цьому заморожування не поширюється на членів чинного уряду Венесуели.

В уряді зазначили, що рішення доповнює санкційний режим проти Венесуели, який діє з 2018 року в рамках закону про ембарго.

Обмежувальні заходи набули чинності 5 січня і розраховані на чотири роки з можливістю перегляду.

Нагадаємо, 3 січня 2026 року президент Венесуели Ніколас Мадуро був заарештований американськими військовими в Каракасі та доставлений літаком до Сполучених Штатів.

Після затримання Мадуро у понеділок, 5 січня, ціни на нафту продемонстрували зниження. Президент Дональд Трамп підтвердив намір Вашингтона встановити контроль над нафтовидобувною Венесуелою та наголосив на продовженні дії повного енергетичного ембарго.