Долар зростає, євро падає: підсумки валютного ринку на тлі арешту Мадуро

Курс долара продемонстрував стрімке зростання на початку тижня. Індекс Bloomberg Dollar Spot, який відстежує котирування американської валюти щодо кошика основних валют, піднявся на 0,3%, досягнувши найвищого показника з 22 грудня минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Реакція світових валют

На тлі зміцнення долара інші ключові валюти опинилися під тиском:

Євро знизився на 0,3% ;

знизився на ; Мексиканське песо впав на 0,7% ;

впав на ; Дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на один базисний пункт.

Чинник Венесуели

Як пише Bloomberg, основним драйвером попиту на долар стала невизначеність щодо майбутнього Венесуели.

Ринок реагує на новини про захоплення Ніколаса Мадуро силами США. Олії у вогонь підлила заява президента Дональда Трампа про те, що Вашингтон планує фактично "керувати" країною.

"Події у Венесуелі вказують на відносно швидке закриття питання, а не на тривалий військовий конфлікт", — вважає Крістофер Вонг, аналітик Oversea-Chinese Banking Corp. у Сінгапурі.

Експерт зазначає, що хоча напруженість підтримує попит на дорогоцінні метали, для долара США вирішальними стануть макроекономічні дані, що будуть оприлюднені найближчими днями.

Крім того, очікується, що цього тижня на траєкторію долара також вплине низка звітів США, включаючи дані про інфляцію та кількість робочих місць поза сільським господарством.

В Україні станом на 5 січня 2026 року офіційний курс долара становив 42,29 грн, євро – 49,58 грн.

Нагадаємо, що після затримання Мадуро у понеділок ціни на нафту продемонстрували зниження. Президент Дональд Трамп підтвердив намір Вашингтона встановити контроль над нафтовидобувною Венесуелою та наголосив на продовженні дії повного енергетичного ембарго.