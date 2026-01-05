Доллар растет, евро падает: итоги валютного рынка на фоне ареста Мадуро

Курс доллара продемонстрировал стремительный рост в начале недели. Индекс Bloomberg Dollar Spot, отслеживающий котировки американской валюты по отношению к корзине основных валют, поднялся на 0,3%, достигнув наивысшего показателя с 22 декабря прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Реакция мировых валют

На фоне укрепления доллара другие ключевые валюты оказались под давлением:

Евро снизился на 0,3% ;

снизился на ; Мексиканское песо упал на 0,7% ;

упал на ; Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт.

Фактор Венесуэлы

Как пишет Bloomberg, основным драйвером спроса на доллар стала неопределенность по поводу будущего Венесуэлы.

Рынок реагирует на новости о захвате Николаса Мадуро силами США. Масло в огонь подлило заявление президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон планирует фактически "управлять" страной.

"События в Венесуэле указывают на относительно скорейшее закрытие вопроса, а не на длительный военный конфликт", — считает Кристофер Вонг, аналитик Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре.

Эксперт отмечает, что хотя напряженность поддерживает спрос на драгоценные металлы, для доллара США решающими станут обнародованные в ближайшие дни макроэкономические данные.

Кроме того, ожидается, что на этой неделе на траекторию доллара также повлияет ряд отчетов США, включая данные об инфляции и количестве рабочих мест вне сельского хозяйства.

В Украине по состоянию на 5 января 2026 года официальный курс доллара составил 42,29 грн, евро – 49,58 грн.

Напомним, что после задержания Мадуро в понедельник цены на нефть продемонстрировали понижение. Президент Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона установить контроль над нефтедобывающей Венесуэлой и отметил продолжение действия полного энергетического эмбарго.