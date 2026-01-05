Швейцария заморозила активы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц

5 января Федеральный совет Швейцарии принял решение о немедленной заморозке всех активов президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также лиц, связанных с ним.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в официальном заявлении швейцарского правительства.

"Замораживание активов служит для того, чтобы сделать возможным любые будущие процедуры взаимной правовой помощи. Если они обнаружат, что средства были получены незаконным путем, Швейцария будет стремиться использовать их во благо народа Венесуэлы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мера направлена на предотвращение выведения средств. При этом замораживание не распространяется на членов правительства Венесуэлы.

В правительстве отметили, что решение дополняет санкционный режим против Венесуэлы, действующий с 2018 г. в рамках закона об эмбарго.

Ограничительные меры вступили в силу 5 января и рассчитаны на четыре года с возможностью пересмотра.

Напомним, 3 января 2026 года президент Венесуэлы Николас Мадуро был арестован американскими военными в Каракасе и доставлен самолетом в Соединенные Штаты.

После задержания Мадуро в понедельник, 5 января, цены на нефть продемонстрировали понижение. Президент Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона установить контроль над нефтедобывающей Венесуэлой и отметил продолжение действия полного энергетического эмбарго.