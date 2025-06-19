Спрос на государственную землю растет: сколько платят за гектар в 2025 году

Спрос на субаренду государственной земли в 2025 году сохраняется на высоком уровне: на один лот подается от трех до двенадцати предложений в зависимости от размера участка. Конкуренция стимулирует рост цен, в некоторых сегментах превышающих 30 тысяч гривен за гектар.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля.

Государственная земля в дефиците

По данным "Земельного банка", государственная земля остается очень популярным ресурсом среди аграриев, активно конкурирующих за право ее аренды, независимо от размера участков. Введение субаренды значительно оживило рынок и обеспечило прозрачные условия получения земли.

Спрос на субаренду стабильно высок во всех категориях по площади:

до 10 га – около 3,2 предложения на один лот;

10–50 га – 7 предложений на лот;

50–100 га – 8,1 предложения на лот;

100–200 га – 7,4 предложения на лот;

200–500 га – 7,5 предложений на лот;

500–1000 га – 12 предложений на лот;

свыше 1000 га — 6 предложений на лот.

Благодаря конкуренции средняя цена субаренды составила 21500 гривен за гектар, при этом в отдельных сегментах она превышает 30 тысяч гривен за гектар.

По словам Коваля, успех работы "Земельного банка" — это не только высокая конкуренция за участки. Каждый гектар, возвращающийся в обращение, стимулирует экономику: обеспечивает производство сельскохозяйственной продукции, создает рабочие места в общинах, генерирует налоговые поступления и уплачивает минимальное налоговое обязательство (МНС).

Открытые земельные аукционы позволяют государству эффективно возвращать землю к использованию, предоставляя фермерам равный доступ к ресурсу.

"Спрос есть. Доверие есть. Результат — растет. Впереди — новые аукционы и новые возможности для аграриев", — заключает он.

Напомним, в период со 2 по 6 июня через систему Prozorro.Продажи состоялось 10 электронных аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель во Львовской и Харьковской областях. Общая площадь предложенных участков составила 566,1 га.