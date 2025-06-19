Попит на державну землю зростає: скільки платять за гектар у 2025 році

Попит на суборенду державної землі у 2025 році зберігається на високому рівні: на один лот подається від трьох до дванадцяти пропозицій, залежно від розміру ділянки. Конкуренція стимулює зростання цін, які в деяких сегментах перевищують 30 тисяч гривень за гектар.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля.

Державна земля в дефіциті

За даними "Земельного банку", державна земля залишається дуже популярним ресурсом серед аграріїв, які активно конкурують за право її оренди, незалежно від розміру ділянок. Запровадження суборенди значно пожвавило ринок і забезпечило прозорі умови для отримання землі.

Попит на суборенду стабільно високий у всіх категоріях за площею:

до 10 га — близько 3,2 пропозиції на один лот;

10–50 га — 7 пропозицій на лот;

50–100 га — 8,1 пропозиції на лот;

100–200 га — 7,4 пропозиції на лот;

200–500 га — 7,5 пропозицій на лот;

500–1000 га — 12 пропозицій на лот;

понад 1000 га — 6 пропозицій на лот.

Завдяки конкуренції середня ціна суборенди склала 21 500 гривень за гектар, при цьому в окремих сегментах вона перевищує 30 тисяч гривень за гектар.

За словами Коваля, успіх роботи "Земельного банку" — це не лише висока конкуренція за ділянки. Кожен гектар, який повертається в обіг, стимулює економіку: забезпечує виробництво сільськогосподарської продукції, створює робочі місця в громадах, генерує податкові надходження та забезпечує сплату мінімального податкового зобов’язання (МПЗ).

Відкриті земельні аукціони дозволяють державі ефективно повертати землю до використання, водночас надаючи фермерам рівний доступ до ресурсу.

"Попит є. Довіра є. Результат — зростає. Попереду — нові аукціони та нові можливості для аграріїв", - підсумовує він.

Нагадаємо, у період з 2 по 6 червня через систему Prozorro.Продажі відбулося 10 електронних аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель на Львівщині та Харківщині. Загальна площа запропонованих ділянок становила 566,1 га.