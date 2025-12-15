Спрос на отдых и восстановление: какие бьюти-услуги наиболее популярны сейчас в Украине

В 2025 году наибольшее внимание пользователей привлекли SPA-услуги, а также маникюр и педикюр. Именно эти категории собрали больше всего отзывов. Самыми же дорогими по медианной цене остаются косметология, парикмахерские услуги и тату/татуаж. Отдельно фиксируют заметное оживление интереса к депиляции и поиску моделей для бьюти-процедур — об этом свидетельствует рост количества отзывов на одно объявление.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX.

Где больше всего мастеров и клиентов

По данным аналитиков, за ноябрь 2025 года абсолютным лидером по количеству объявлений остается категория "маникюр и педикюр" — более 3,3 тыс. предложений. Это уже много лет самый насыщенный сегмент бьюти-рынка.

В тройку также входят "парикмахерские услуги" (около 1,8 тыс. объявлений) и брови и ресницы (ориентировочно 1,7 тыс. предложений).

Наибольшее количество отзывов в ноябре 2025 получили объявления из категории "бани, сауны и SPA" — около 8 тыс., что свидетельствует о высоком спросе на отдых и восстановление.

"Маникюр и педикюр" собрали примерно 5,3 тыс. отзывов, "парикмахерские услуги" — 2,7 тыс., ресницы и брови — 2,2 тыс., а медицинские услуги — почти 2,1 тыс.

Спрос растет, но не везде

За год количество отзывов на одно объявление увеличилось в большинстве бьюти-категорий. Самый динамичный рост показала депиляция — плюс 61%. Также активнее стали отзываться на объявления:

модели для бьюти-процедур: +19%

парикмахерские услуги: +18%

маникюр и педикюр: +18%

визаж и макияж: +13%

SPA и сауны: +8%;

тату, татуаж и пирсинг: 5%.

В то же время, спад интереса зафиксирован в "косметологических услугах" (–24% отзывов на одно объявление) и в категории "ресницы и брови" (–3%).

Цены: где самое дорогое и что подешевело

В ноябре 2025 года самые высокие медианные цены — 1 000 грн — сразу несколько категорий: "косметологические" и "парикмахерские услуги", а также "тату, татуаж" и "пирсинг".

Самыми доступными остаются:

депиляция — около 300 грн;

ресницы и брови, маникюр и педикюр, медицинские услуги и модели для бьюти-процедур — в среднем 500 грн.

За год больше подорожали "бани, сауны и SPA" — медианная цена выросла примерно на 17%. В то же время в ряде категорий зафиксирована нулевая динамика или снижение стоимости. Так, медианная цена на визаж и макияж упала на 17%, а на медицинские услуги — на 9%. Без изменений остались цены на ресницы и брови, косметологию, маникюр и педикюр, услуги моделей и тату-направление.

