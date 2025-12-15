Попит на відпочинок і відновлення: які б`юті-послуги найбільш популярні зараз в Україні

У 2025 році найбільшу увагу користувачів привернули SPA-послуги, а також манікюр і педикюр. Саме ці категорії зібрали найбільше відгуків. Натомість найдорожчими за медіанною ціною залишаються косметологія, перукарські послуги та тату/татуаж. Окремо фіксують помітне пожвавлення інтересу до депіляції та пошуку моделей для б’юті-процедур — про це свідчить зростання кількості відгуків на одне оголошення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX.

Де найбільше майстрів і клієнтів

За даними аналітиків, за листопад 2025 року, абсолютним лідером за кількістю оголошень залишається категорія “манікюр і педикюр” — понад 3,3 тис. пропозицій. Це вже багато років найбільш насичений сегмент б’юті-ринку.

До трійки також входять "перукарські послуги" (близько 1,8 тис. оголошень) та брови і вії (орієнтовно 1,7 тис. пропозицій).

Найбільшу кількість відгуків у листопаді 2025 року отримали оголошення з категорії "лазні, сауни та SPA" — близько 8 тис., що свідчить про високий попит на відпочинок і відновлення.

"Манікюр і педикюр" зібрали приблизно 5,3 тис. відгуків, "перукарські послуги" — 2,7 тис., вії та брови — 2,2 тис., а медичні послуги — майже 2,1 тис.

Попит зростає, але не всюди однаково

Упродовж року кількість відгуків на одне оголошення збільшилась у більшості б’юті-категорій. Найдинамічніше зростання показала депіляція — плюс 61%. Також активніше почали відгукуватися на оголошення:

моделі для б’юті-процедур: +19%

перукарські послуги: +18%

манікюр і педикюр: +18%

візаж і макіяж: +13%

SPA та сауни: +8%;

тату, татуаж і пірсинг: +5%.

Водночас спад інтересу зафіксований у "косметологічних послугах" (–24% відгуків на одне оголошення) та в категорії "вії та брови" (–3%).

Ціни: де найдорожче і що подешевшало

У листопаді 2025 року найвищу медіанну ціну — 1 000 грн — мають одразу кілька категорій: "косметологічні" та "перукарські послуги", а також "тату, татуаж" і "пірсинг".

Найдоступнішими залишаються:

депіляція — близько 300 грн;

вії та брови, манікюр і педикюр, медичні послуги та моделі для б’юті-процедур — у середньому 500 грн.

За рік найбільше подорожчали "лазні, сауни та SPA" — медіанна ціна зросла приблизно на 17%. Водночас у низці категорій зафіксована нульова динаміка або зниження вартості. Так, медіанна ціна на візаж і макіяж впала на 17%, а на медичні послуги — на 9%. Без змін залишилися ціни на вії та брови, косметологію, манікюр і педикюр, послуги моделей та тату-напрям.

