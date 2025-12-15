Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,08

EUR

49,47

--0,05

Готівковий курс:

USD

42,39

42,28

EUR

49,85

49,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Попит на відпочинок і відновлення: які б`юті-послуги найбільш популярні зараз в Україні

spa cалон краси манікюр б`юті-сфера кисті рук
Релакс і догляд — у тренді / Freepik

У 2025 році найбільшу увагу користувачів привернули SPA-послуги, а також манікюр і педикюр. Саме ці категорії зібрали найбільше відгуків. Натомість найдорожчими за медіанною ціною залишаються косметологія, перукарські послуги та тату/татуаж. Окремо фіксують помітне пожвавлення інтересу до депіляції та пошуку моделей для б’юті-процедур — про це свідчить зростання кількості відгуків на одне оголошення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX. 

Де найбільше майстрів і клієнтів

За даними аналітиків, за листопад 2025 року, абсолютним лідером за кількістю оголошень залишається категорія “манікюр і педикюр” — понад 3,3 тис. пропозицій. Це вже багато років найбільш насичений сегмент б’юті-ринку.

До трійки також входять "перукарські послуги" (близько 1,8 тис. оголошень) та   брови і вії (орієнтовно 1,7 тис. пропозицій). 

Найбільшу кількість відгуків у листопаді 2025 року отримали оголошення з категорії "лазні, сауни та SPA" — близько 8 тис., що свідчить про високий попит на відпочинок і відновлення.

"Манікюр і педикюр" зібрали приблизно 5,3 тис. відгуків, "перукарські послуги" — 2,7 тис., вії та брови — 2,2 тис., а медичні послуги — майже 2,1 тис.

Попит зростає, але не всюди однаково

Упродовж року кількість відгуків на одне оголошення збільшилась у більшості б’юті-категорій. Найдинамічніше зростання показала депіляція — плюс 61%. Також активніше почали відгукуватися на оголошення:

  • моделі для б’юті-процедур: +19%
  • перукарські послуги: +18%
  • манікюр і педикюр: +18%
  • візаж і макіяж: +13%
  • SPA та сауни: +8%;
  • тату, татуаж і пірсинг: +5%.

Водночас спад інтересу зафіксований у "косметологічних послугах" (–24% відгуків на одне оголошення) та в категорії "вії та брови" (–3%).

Ціни: де найдорожче і що подешевшало

У листопаді 2025 року найвищу медіанну ціну — 1 000 грн — мають одразу кілька категорій: "косметологічні" та "перукарські послуги", а також "тату, татуаж" і "пірсинг".

Найдоступнішими залишаються:

  • депіляція — близько 300 грн;
  • вії та брови, манікюр і педикюр, медичні послуги та моделі для б’юті-процедур — у середньому 500 грн.

За рік найбільше подорожчали "лазні, сауни та SPA" — медіанна ціна зросла приблизно на 17%. Водночас у низці категорій зафіксована нульова динаміка або зниження вартості. Так, медіанна ціна на візаж і макіяж впала на 17%, а на медичні послуги — на 9%. Без змін залишилися ціни на вії та брови, косметологію, манікюр і педикюр, послуги моделей та тату-напрям.

Нагадаємо, українська компанія Smartass розпочала будівництво нового фітнес-простору на Балі.

Автор:
Ярослава Тюпка