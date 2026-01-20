Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Наличный курс:

USD

43,53

43,40

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Спрос на подержанные автомобили из США в Украине вырос на 48%: самые популярные модели

Tesla
Самыми популярными подержанными авто из США стали электромобили Tesla / Shutterstock

В течение 2025 года украинцы приобрели почти 61,6 тыс. подержанных легковушек из США. Наибольшая часть из этого количества принадлежит электромобилям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что 22% всех, впервые зарегистрированных в 2025 году подержанных легковых авто, были из США.

По данным аналитиков, по отношению к 2024 году, спрос на подержанные автомобили из США вырос на 48%.

Средний возраст "американцев" с пополнившим в прошлом году украинский автопарк составляет 5,2 года.

Наибольшая часть из этого количества (52%) принадлежит электромобилям.

Дальше идут:

  • бензиновые – 34%,
  • гибридные авто - 7%,
  • дизельные – 4%,
  • автомобили с ГБО – 3%.

Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США:

  1. Tesla Model Y – 10342 ед.;
  2. Tesla Model 3 – 9106 ед.;
  3. Ford Escape – 3796 ед.;
  4. Tesla Model S – 3075 ед.;
  5. Chevrolet Bolt – 2965 ед.

Напомним, в 2025 году украинцы приобрели почти 29,3 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это вдвое больше, чем годом ранее.

Автор:
Светлана Манько