Спрос на подержанные автомобили из США в Украине вырос на 48%: самые популярные модели

В течение 2025 года украинцы приобрели почти 61,6 тыс. подержанных легковушек из США. Наибольшая часть из этого количества принадлежит электромобилям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что 22% всех, впервые зарегистрированных в 2025 году подержанных легковых авто, были из США.

По данным аналитиков, по отношению к 2024 году, спрос на подержанные автомобили из США вырос на 48%.

Средний возраст "американцев" с пополнившим в прошлом году украинский автопарк составляет 5,2 года.

Наибольшая часть из этого количества (52%) принадлежит электромобилям.

Дальше идут:

бензиновые – 34%,

гибридные авто - 7%,

дизельные – 4%,

автомобили с ГБО – 3%.

Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США:

Tesla Model Y – 10342 ед.; Tesla Model 3 – 9106 ед.; Ford Escape – 3796 ед.; Tesla Model S – 3075 ед.; Chevrolet Bolt – 2965 ед.

Напомним, в 2025 году украинцы приобрели почти 29,3 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это вдвое больше, чем годом ранее.