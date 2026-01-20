- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Попит на вживані авто з США в Україні зріс на 48%: найпопулярніші моделі
Впродовж 2025 року українці придбали майже 61,6 тис. вживаних легковиків із США. Найбільша частка з цієї кількості належить електромобілям.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що 22% від всіх, вперше зареєстрованих у 2025 році вживаних легкових авто, були зі США.
За даними аналітиків, відносно 2024 року, попит на вживані авто з США зріс на 48%.
Середній вік "американців" з пробігом, що торік поповнили український автопарк становить 5,2 року.
Найбільша частка з цієї кількості (52%) належить електромобілям.
Далі йдуть:
- бензинові - 34%,
- гібридні авто - 7%,
- дизельні – 4%,
- автомобілі з ГБО – 3%.
Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США:
- Tesla Model Y - 10342 од.;
- Tesla Model 3 - 9106 од.;
- Ford Escape - 3796 од.;
- Tesla Model S - 3075 од.;
- Chevrolet Bolt - 2965 од.
Нагадаємо, у 2025 році українці придбали майже 29,3 тис. легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Це вдвічі більше, ніж роком раніше.