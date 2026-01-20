Запланована подія 2

Попит на вживані авто з США в Україні зріс на 48%: найпопулярніші моделі

Tesla
Найпопулярнішими вживаними авто зі США стали електромобілі Tesla / Shutterstock

Впродовж 2025 року українці придбали майже 61,6 тис. вживаних легковиків із США. Найбільша частка з цієї кількості належить електромобілям.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що 22% від всіх, вперше зареєстрованих у 2025 році вживаних легкових авто, були зі США.

За даними аналітиків, відносно 2024 року, попит на вживані авто з США зріс на 48%.

Середній вік "американців" з пробігом, що торік поповнили український автопарк становить 5,2 року.

Найбільша частка з цієї кількості (52%) належить електромобілям.

Далі йдуть:

  • бензинові - 34%,
  • гібридні авто - 7%,
  • дизельні – 4%,
  • автомобілі з ГБО – 3%.

Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США:

  1. Tesla Model Y - 10342 од.;
  2.  Tesla Model 3 - 9106 од.; 
  3. Ford Escape - 3796 од.;
  4. Tesla Model S - 3075 од.;
  5. Chevrolet Bolt - 2965 од.

Нагадаємо, у 2025 році українці придбали майже 29,3 тис. легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Це вдвічі більше, ніж роком раніше.

Автор:
Світлана Манько