Спрос на украинскую промышленную технику вырос: в мае закупки составили 205 млн грн

В мае 2026 года украинские предприятия приобрели 58 единиц промышленной техники и оборудования отечественного производства на рекордные 205 млн грн. В рамках государственной программы 15% компенсации Минэкономики уже перечислило банкам 25,6 млн грн для возмещения части стоимости приобретенной техники.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Что покупал бизнес по программе компенсации

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины перечислило банкам-участникам средства для выплаты компенсаций по майским заявкам в рамках государственной программы возмещения 15% стоимости украинской промышленной техники и оборудования. Инициатива реализуется в рамках государственной политики поддержки национальных производителей "Сделано в Украине".

В мае 20 украинских предприятий приобрели 58 единиц промышленной техники и оборудования отечественного производства на общую сумму 205 млн. грн (с НДС). Размер государственной компенсации по этим закупкам составил 25,6 млн грн.

Среди приобретенной продукции – лифты, погрузчики, вагоны-цистерны для перевозки нефтепродуктов, полуприцепы, автобусы, крановое оборудование и другая специализированная техника украинского производства. Поставщиками выступили восемь украинских предприятий, в том числе производители лифтового, вагоностроительного, автомобильного и грузоподъемного оборудования.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов, по стоимости приобретенной техники май стал самым успешным месяцем с начала действия программы, а по количеству закупленных единиц – лучшим результатом в 2026 году. По его словам, компенсация в 15% стоимости стала действенным стимулом для бизнеса инвестировать именно в украинскую технику, что одновременно помогает предприятиям обновлять производственные мощности и поддерживает отечественных производителей дополнительными заказами.

Всего с начала реализации программы 237 предприятий приобрели 519 единиц украинской техники и оборудования почти на 1,5 млрд грн. За это время государство компенсировало бизнесу 180,8 млн грн.

В настоящее время в перечень продукции, на которую распространяется компенсация, включено 1354 наименования техники и оборудования от 50 украинских машиностроительных предприятий.

Напомним, Минэкономики впервые в 2026 году расширило список украинской промышленной техники и оборудования, которую покупатели могут приобрести с компенсацией 15% стоимости без НДС.