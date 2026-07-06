Попит на українську промислову техніку зріс: у травні закупівлі сягнули 205 млн грн

У травні 2026 року українські підприємства придбали 58 одиниць промислової техніки та обладнання вітчизняного виробництва на рекордні 205 млн грн. У межах державної програми 15% компенсації Мінекономіки вже перерахувало банкам 25,6 млн грн для відшкодування частини вартості придбаної техніки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Що купував бізнес за програмою компенсації

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України перерахувало банкам-учасникам кошти для виплати компенсацій за травневими заявками в межах державної програми відшкодування 15% вартості української промислової техніки та обладнання. Ініціатива реалізується в рамках державної політики підтримки національних виробників "Зроблено в Україні".

У травні 20 українських підприємств придбали 58 одиниць промислової техніки та обладнання вітчизняного виробництва на загальну суму 205 млн грн (з ПДВ). Розмір державної компенсації за цими закупівлями становив 25,6 млн грн.

Серед придбаної продукції - ліфти, навантажувачі, вагони-цистерни для перевезення нафтопродуктів, напівпричепи, автобуси, кранове обладнання та інша спеціалізована техніка українського виробництва. Постачальниками виступили вісім українських підприємств, зокрема виробники ліфтового, вагонобудівного, автомобільного та вантажопідіймального обладнання.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів, за вартістю придбаної техніки травень став найуспішнішим місяцем від початку дії програми, а за кількістю закуплених одиниць - найкращим результатом у 2026 році. За його словами, компенсація 15% вартості стала дієвим стимулом для бізнесу інвестувати саме в українську техніку, що одночасно допомагає підприємствам оновлювати виробничі потужності та підтримує вітчизняних виробників додатковими замовленнями.

Загалом із початку реалізації програми 237 підприємств придбали 519 одиниць української техніки та обладнання на майже 1,5 млрд грн. За цей час держава компенсувала бізнесу 180,8 млн грн.

Наразі до переліку продукції, на яку поширюється компенсація, включено 1 354 найменування техніки та обладнання від 50 українських машинобудівних підприємств.

Нагадаємо, Мінекономіки вперше у 2026 році розширило перелік української промислової техніки та обладнання, яку покупці можуть придбати з компенсацією 15% вартості без ПДВ.