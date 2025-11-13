Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Наличный курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,10

48,90

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Средняя годовая зарплата в ЕС выросла более чем на 5% в 2024 году: сколько зарабатывают в разных странах

евро, купюры
Сколько зарабатывают в Евросоюзе? / Freepik

В 2024 году среднегодовая скорректированная зарплата работников, занятых полным рабочим днем в странах Европейского Союза, составила 39,8 тыс. евро, что на 5,2% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Евростата.

Какие были зарплаты в ЕС в 2024 году

Среди стран ЕС в 2024 году самые высокие среднегодовые скорректированные зарплаты на полный рабочий день были зафиксированы в Люксембурге – 83 000 евро, далее следуют Дания (71 600 евро) и Ирландия (61 100 евро).

Самые низкие средние зарплаты наблюдались в Болгарии - 15 400 евро, Греции - 18 000 евро, а также в Венгрии - 18 500 евро.

Данные приведены для работников, занятых полным рабочим днем, с учетом корректировки на различные факторы, что позволяет сравнивать доходы между странами ЕС более корректно.

Фото 2 — Средняя годовая зарплата в ЕС выросла более чем на 5% в 2024 году: сколько зарабатывают в разных странах

Напомним, зарплаты в Украине с начала 2025 года менялись по-разному: большинство сфер видели незначительные изменения (падение или рост) или стагнацию. Однако за 9 месяцев существенно выросли предложения в области рекламы и дизайна, IT, образования и перевода, а также для специалистов без опыта.

Автор:
Ольга Опенько