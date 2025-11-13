Средняя годовая зарплата в ЕС выросла более чем на 5% в 2024 году: сколько зарабатывают в разных странах

В 2024 году среднегодовая скорректированная зарплата работников, занятых полным рабочим днем в странах Европейского Союза, составила 39,8 тыс. евро, что на 5,2% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Евростата.

Какие были зарплаты в ЕС в 2024 году

Среди стран ЕС в 2024 году самые высокие среднегодовые скорректированные зарплаты на полный рабочий день были зафиксированы в Люксембурге – 83 000 евро, далее следуют Дания (71 600 евро) и Ирландия (61 100 евро).

Самые низкие средние зарплаты наблюдались в Болгарии - 15 400 евро, Греции - 18 000 евро, а также в Венгрии - 18 500 евро.

Данные приведены для работников, занятых полным рабочим днем, с учетом корректировки на различные факторы, что позволяет сравнивать доходы между странами ЕС более корректно.

Напомним, зарплаты в Украине с начала 2025 года менялись по-разному: большинство сфер видели незначительные изменения (падение или рост) или стагнацию. Однако за 9 месяцев существенно выросли предложения в области рекламы и дизайна, IT, образования и перевода, а также для специалистов без опыта.