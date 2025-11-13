Запланована подія 2

Середня річна зарплата в ЄС зросла на понад 5% в 2024 році: скільки заробляють у різних країнах

євро, купюри
Скільки заробляють у Євросоюзі? / Freepik

У 2024 році середньорічна скоригована зарплата працівників, зайнятих повний робочий день у країнах Європейського Союзу, становила 39,8  тис. євро, що на 5,2% більше, ніж роком раніше.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Євростату.

Які були зарплати у ЄС у 2024 році

Серед країн ЄС у 2024 році найвищі середньорічні скориговані зарплати на повний робочий день були зафіксовані в Люксембурзі - 83 000 євро, далі йдуть Данія (71 600 євро) та Ірландія (61 100 євро).

Натомість найнижчі середні зарплати спостерігалися у Болгарії - 15 400 євро, Греції - 18 000 євро, а також у Угорщині - 18 500 євро.

Дані наведені для працівників, зайнятих повний робочий день, із врахуванням коригування на різні фактори, що дозволяє порівнювати доходи між країнами ЄС більш коректно.

Нагадаємо, зарплати в Україні з початку 2025 року змінювалися по-різному: більшість сфер бачили незначні зміни (падіння чи зростання) або стагнацію. Проте за 9 місяців суттєво зросли пропозиції у галузях реклами та дизайну, IT, освіти та перекладу, а також для фахівців без досвіду.

Автор:
Ольга Опенько