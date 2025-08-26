Средства под госгарантии: бизнес получил 160,2 млрд грн кредитов на портфельной основе

Государственные гарантии на портфельной основе стали важнейшим инструментом поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине. С декабря 2020 года было выдано 49254 кредита на общую сумму 160,2 млрд грн. Из них 44 104 кредита на 149,7 млрд грн уже во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

По данным на 1 августа 2025 года, 28 банков обслуживают 23 318 таких кредитов на 80,5 млрд. грн., при этом объем гарантированных государством обязательств составляет около 36,6 млрд. грн. Это 71% от общего лимита гарантий.

Топ банков-кредиторов

Больше кредитов по этой программе выдали:

ПриватБанк: 15475 кредитов (23,6 млрд грн);

Сбербанк: 3380 кредитов (12,1 млрд грн);

Укргазбанк: 1014 кредитов (10,5 млрд грн).

Лидеры по регионам

Наибольший объем кредитов получили предприниматели в следующих регионах:

Киев: 2787 кредитов на 10,8 млрд грн;

Днепропетровская область: 1974 кредита на 6,3 млрд грн;

Львовская область: 1 849 кредитов на 6,1 млрд грн

Больше кредитов по сферам деятельности

Программа активно поддерживает ключевые сектора экономики:

сельское хозяйство: 4825 кредитов на 29 млрд грн;

перерабатывающая промышленность: 4665 кредитов на 22,7 млрд грн;

оптовая и розничная торговля: 9791 кредит на 20,7 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность : 1 201 кредит на 2,6 млрд грн ;

1 201 кредит на 2,6 млрд грн строительство : 747 кредитов на почти 1,9 млрд грн.

Напомним, на июль в рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине предприниматели получили 43,5 тыс. кредитов на 147,3 млрд грн гарантированных государством на портфельной основе.