Кошти під держгарантії: бізнес отримав 160,2 млрд грн кредитів на портфельній основі

Бізнес отримав 160,2 млрд грн кредитів на портфельній основі. / Depositphotos

Державні гарантії на портфельній основі стали важливим інструментом підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні. З грудня 2020 року було видано 49 254 кредити на загальну суму 160,2 млрд грн. З них 44 104 кредити на 149,7 млрд грн — вже під час повномасштабної війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

За даними на 1 серпня 2025 року, 28 банків обслуговують 23 318 таких кредитів на 80,5 млрд грн, при цьому обсяг гарантованих державою зобов'язань становить близько 36,6 млрд грн. Це 71% від загального ліміту гарантій.

Топ банків-кредиторів

Найбільше кредитів за цією програмою видали:

  • ПриватБанк: 15 475 кредитів (23,6 млрд грн); 
  • Ощадбанк: 3 380 кредитів (12,1 млрд грн); 
  • Укргазбанк: 1 014 кредитів (10,5 млрд грн).

Лідери за регіонами

Найбільший обсяг кредитів отримали підприємці в таких регіонах:

  • Київ: 2 787 кредитів на 10,8 млрд грн; 
  • Дніпропетровська область: 1 974 кредити на 6,3 млрд грн; 
  • Львівська область: 1 849 кредитів на 6,1 млрд грн

Найбільше кредитів за сферами діяльності

Програма активно підтримує ключові сектори економіки:

  • сільське господарство: 4 825 кредитів на 29 млрд грн; 
  • переробна промисловість: 4 665 кредитів на 22,7 млрд грн; 
  • оптова та роздрібна торгівля: 9 791 кредит на 20,7 млрд грн; 
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність: 1 201 кредит на 2,6 млрд грн
  • будівництво: 747 кредитів на майже 1,9 млрд грн.
Нагадаємо, станом на липень у межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні підприємці отримали 43,5 тис. кредитів на 147,3 млрд грн гарантованих державою на портфельній основі.

Автор:
Тетяна Ковальчук