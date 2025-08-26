Кошти під держгарантії: бізнес отримав 160,2 млрд грн кредитів на портфельній основі

Державні гарантії на портфельній основі стали важливим інструментом підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні. З грудня 2020 року було видано 49 254 кредити на загальну суму 160,2 млрд грн. З них 44 104 кредити на 149,7 млрд грн — вже під час повномасштабної війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

За даними на 1 серпня 2025 року, 28 банків обслуговують 23 318 таких кредитів на 80,5 млрд грн, при цьому обсяг гарантованих державою зобов'язань становить близько 36,6 млрд грн. Це 71% від загального ліміту гарантій.

Топ банків-кредиторів

Найбільше кредитів за цією програмою видали:

ПриватБанк: 15 475 кредитів (23,6 млрд грн);

Ощадбанк: 3 380 кредитів (12,1 млрд грн);

Укргазбанк: 1 014 кредитів (10,5 млрд грн).

Лідери за регіонами

Найбільший обсяг кредитів отримали підприємці в таких регіонах:

Київ: 2 787 кредитів на 10,8 млрд грн;

Дніпропетровська область: 1 974 кредити на 6,3 млрд грн;

Львівська область: 1 849 кредитів на 6,1 млрд грн

Найбільше кредитів за сферами діяльності

Програма активно підтримує ключові сектори економіки:

сільське господарство: 4 825 кредитів на 29 млрд грн;

переробна промисловість: 4 665 кредитів на 22,7 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля: 9 791 кредит на 20,7 млрд грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність : 1 201 кредит на 2,6 млрд грн ;

1 201 кредит на 2,6 млрд грн будівництво : 747 кредитів на майже 1,9 млрд грн.

Нагадаємо, станом на липень у межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні підприємці отримали 43,5 тис. кредитів на 147,3 млрд грн гарантованих державою на портфельній основі.