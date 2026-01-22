- Категория
США и Украина могут создать зону свободной торговли
На ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил о возможности создания для Украины зоны свободной торговли без пошлин, что предоставит Киеву конкурентные преимущества.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".
"Президент говорил о беспошлинной зоне для Украины, которая, по моему мнению, изменит правила игры. Вы увидите, как промышленность будет стремительно возвращаться в регион. (...) мы говорили о некоторых важных вещах, которых заслуживает украинский народ, потому что он был таким мужественным в этой борьбе, и сегодня он находится в действительно сложных", - сказал он. Довоси.
Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка отмечал, что масштабные инвестиции для восстановления Украины, которые за десять лет могут достигать 800 млрд долларов и более, требуют комплексного урегулирования многих юридических документов и международных договоренностей.
Украинская делегация в швейцарском Давосе провела встречи с представителями американской инвестиционной компании BlackRock, которая вовлечена в планы экономического восстановления Украины.