США та Україна можуть створити зону вільної торгівлі

На щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про можливість створення для України зони вільної торгівлі без мит, що надасть Києву конкурентні переваги.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

"Президент говорив про безмитну зону для України, яка, на мою думку, змінить правила гри. Ви побачите, як промисловість стрімко повертатиметься в регіон. (...) ми говорили про деякі важливі речі, на які заслуговує український народ, бо він був таким мужнім у цій боротьбі, і сьогодні він перебуває у справді складних умовах", — сказав Віткофф під час Українського сніданку у Давосі.

Раніше віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка зазначав, що масштабні інвестиції для відбудови України, які за десять років можуть сягати 800 млрд доларів і більше, потребують комплексного врегулювання багатьох юридичних документів і міжнародних домовленостей.

Додамо, українська делегація у швейцарському Давосі провела зустрічі із представниками американської інвестиційної компанії BlackRock, яка залучена до планів економічного відновлення України.