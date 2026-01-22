Українська делегація обговорила з BlackRock економічне відновлення України

Українська делегація у швейцарському Давосі провела зустрічі із представниками американської інвестиційної компанії BlackRock, яка залучена до планів економічного відновлення України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

"Працюємо у Давосі. Разом з Давидом Арахамією та Олександром Камишіним провели зустрічі з колегами з BlackRock – однією з найбільших американських інвестиційних компаній світу, яка залучена до планів відбудови та економічного відновлення України", - зазначив він.

Також окремо відбулась зустріч з американськими партнерами – спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем американського президента Джаредом Кушнером.

"Основні теми – економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії. Поінформували партнерів про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема ситуацію в Києві, де через удари мільйони людей залишилися без світла і тепла. Продовжуємо роботу з партнерами, поєднуючи захист країни сьогодні з підготовкою основи для її відновлення завтра", - наголосив Умєров.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф зробив анонс проєкту післявоєнного відновлення України, до якого залучена компанія BlackRock.

Про BlackRock

BlackRock - це найбільша у світі американська міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка управляє трильйонами доларів активів для інституційних інвесторів та приватних осіб.

Заснована у 1988 році Ларрі Фінком, вона стала гігантом в управлінні активами, відома своєю платформою аналізу ризиків Aladdin, а також активно працює з урядами та бере участь у проєктах відновлення країн, таких як Україна.

BlackRock залучена до розробки економічного плану для України, що розглядається як важливий крок для залучення іноземних інвестицій у відновлення країни.

Влітку Bloomberg писав, що BlackRock припинив роботу над створенням багатомільярдного фонду відновлення України ще на початку 2025 року через зміну політичного контексту у США після перемоги Дональда Трампа.

Нагадаємо, підписання в Давосі масштабної угоди про післявоєнну відбудову України на $800 мільярдів, яку готували до Всесвітнього економічного форуму, скасували через конфлікт навколо Гренландії.