Украинская делегация обсудила с BlackRock экономическое восстановление Украины

Украинская делегация в швейцарском Давосе провела встречи с представителями американской инвестиционной компании BlackRock, вовлеченной в планы экономического восстановления Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

"Работаем в Давосе. Вместе с Давидом Арахамией и Александром Камышиным провели встречи с коллегами из BlackRock – одной из крупнейших американских инвестиционных компаний мира, которая вовлечена в планы восстановления и экономического восстановления Украины", - отметил он.

Также состоялась встреча с американскими партнерами – спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

"Основные темы - экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности. Проинформировали партнеров об очередных российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности ситуацию в Киеве, где из-за ударов миллионы людей остались без света и тепла. Продолжаем работу с партнерами, совмещая защиту страны сегодня с подготовкой основы для ее восстановления завтра", - подчеркнул он.

Ранее специальный посланник США Стив Виткофф сделал анонс проекта послевоенного обновления Украины, к которому привлечена компания BlackRock.

О BlackRock

BlackRock – это крупнейшая в мире американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая управляет триллионами долларов активов для институциональных инвесторов и частных лиц.

Основанная в 1988 году Ларри Финком, она стала гигантом в управлении активами, известна своей платформой анализа рисков Aladdin, а также активно работает с правительствами и участвует в проектах восстановления стран, таких как Украина.

BlackRock вовлечена в разработку экономического плана для Украины, который рассматривается как важный шаг для привлечения иностранных инвестиций в восстановление страны.

Летом Bloomberg писал, что BlackRock прекратил работу над созданием многомиллиардного фонда восстановления Украины еще в начале 2025 года из-за изменения политического контекста в США после победы Дональда Трампа.

Напомним, подписание в Давосе масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины на $800 миллиардов, которое готовили к Всемирному экономическому форуму, отменили из-за конфликта вокруг Гренландии.