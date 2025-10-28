США инвестируют $80 млрд в крупные ядерные реакторы Westinghouse для питания ИИ

Правительство США заключило знаковое соглашение с компанией Westinghouse Electric на сумму $80 миллиардов по строительству масштабных ядерных реакторов. Этот шаг является стратегическим ответом на растущий спрос на электроэнергию, вызванный бумом технологий искусственного интеллекта (ИИ) и дата-центров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Это стратегическое партнерство, к которому также привлечены Brookfield Asset Management и канадский производитель урана Cameco, призвано реализовать амбиции США по лидерству в сфере ИИ, которую президент Дональд Трамп считает критически важной для конкуренции с Китаем. Компания заявила, что эта инициатива приведет к созданию десятков тысяч новых рабочих мест по всей стране. На фоне этой новости акции Cameco выросли на 17% во время предрыночных торгов 28 октября в Нью-Йорке.

По предварительным прогнозам, потребление электроэнергии центрами обработки данных в США к 2035 году удвоится, достигнув почти 9% общего национального спроса. Такой резкий всплеск провоцирует необходимость в строительстве новых электростанций. Хотя большинство надежд на "ядерное возрождение" в США было сосредоточено на малых модульных реакторах, это соглашение акцентирует внимание на крупномасштабных реакторах AP1000 от Westinghouse.

Эта новость дополняет заявление энергетического разработчика Fermi о начале производства четырех крупных реакторов для частного кампуса сетевых центров обработки данных в Техасском Панхендле.

Каждая двухблочная площадка Westinghouse AP1000 создает или поддерживает 45 000 рабочих мест в производстве и инженерии в 43 штатах, а национальное развертывание создаст более 100 000 рабочих мест в строительстве. В мире уже эксплуатируется шесть реакторов AP1000, и такая технология выбрана для программ в Польше, Украине и Болгарии.

"Эта программа закрепит за Соединенными Штатами статус одного из ведущих мировых ядерных энергетических центров и увеличит экспорт технологий производства ядерной энергии Westinghouse по всему миру", – говорится в совместном заявлении Brookfield Asset Management и Cameco.

