Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,07

EUR

48,97

+0,21

Готівковий курс:

USD

42,20

42,13

EUR

49,35

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США інвестують $80 млрд у великі ядерні реактори Westinghouse для живлення ШІ

ядерні реактори
США інвестують у ядерні реактори. / Shutterstock

Уряд США уклав знакову угоду з компанією Westinghouse Electric на суму $80 мільярдів щодо будівництва вмасштабних ядерних реакторів. Цей крок є стратегічною відповіддю на зростаючий попит на електроенергію, спричинений бумом технологій штучного інтелекту (ШІ) та дата-центрів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Це стратегічне партнерство, до якого також залучені Brookfield Asset Management та канадський виробник урану Cameco, покликане реалізувати амбіції США щодо лідерства у сфері ШІ, яку президент Дональд Трамп вважає критично важливою для конкуренції з Китаєм. Компанії заявили, що ця ініціатива призведе до створення десятків тисяч нових робочих місць по всій країні. На тлі цієї новини акції Cameco зросли на цілих 17% під час передринкових торгів 28 жовтня у Нью-Йорку.

За попередніми прогнозами, споживання електроенергії центрами обробки даних у США до 2035 року подвоїться, досягнувши майже 9% від загального національного попиту. Такий різкий сплеск стимулює необхідність у будівництві нових електростанцій. Хоча більшість надій на "ядерне відродження" в США була зосереджена на малих модульних реакторах, ця угода акцентує увагу на великомасштабних реакторах AP1000 від Westinghouse.

Ця новина доповнює заяву енергетичного розробника Fermi про початок виробництва чотирьох великих реакторів для приватного кампусу мережевих центрів обробки даних у Техаському Панхендлі.

Кожен двоблоковий майданчик Westinghouse AP1000 створює або підтримує 45 000 робочих місць у виробництві та інженерії у 43 штатах, а національне розгортання створить понад 100 000 робочих місць у будівництві. У світі вже експлуатується шість реакторів AP1000, і таку технологію обрано для програм у Польщі, Україні та Болгарії.

"Ця програма закріпить за Сполученими Штатами статус одного з провідних світових ядерних енергетичних центрів та збільшить експорт технологій виробництва ядерної енергії Westinghouse по всьому світу", – йдеться у спільній заяві Brookfield Asset Management та Cameco.

Нещодавно у компанії Westinghouse розповіли, коли почнеться будівництво енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Автор:
Тетяна Ковальчук