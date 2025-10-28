США інвестують $80 млрд у великі ядерні реактори Westinghouse для живлення ШІ

Уряд США уклав знакову угоду з компанією Westinghouse Electric на суму $80 мільярдів щодо будівництва вмасштабних ядерних реакторів. Цей крок є стратегічною відповіддю на зростаючий попит на електроенергію, спричинений бумом технологій штучного інтелекту (ШІ) та дата-центрів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Це стратегічне партнерство, до якого також залучені Brookfield Asset Management та канадський виробник урану Cameco, покликане реалізувати амбіції США щодо лідерства у сфері ШІ, яку президент Дональд Трамп вважає критично важливою для конкуренції з Китаєм. Компанії заявили, що ця ініціатива призведе до створення десятків тисяч нових робочих місць по всій країні. На тлі цієї новини акції Cameco зросли на цілих 17% під час передринкових торгів 28 жовтня у Нью-Йорку.

За попередніми прогнозами, споживання електроенергії центрами обробки даних у США до 2035 року подвоїться, досягнувши майже 9% від загального національного попиту. Такий різкий сплеск стимулює необхідність у будівництві нових електростанцій. Хоча більшість надій на "ядерне відродження" в США була зосереджена на малих модульних реакторах, ця угода акцентує увагу на великомасштабних реакторах AP1000 від Westinghouse.

Ця новина доповнює заяву енергетичного розробника Fermi про початок виробництва чотирьох великих реакторів для приватного кампусу мережевих центрів обробки даних у Техаському Панхендлі.

Кожен двоблоковий майданчик Westinghouse AP1000 створює або підтримує 45 000 робочих місць у виробництві та інженерії у 43 штатах, а національне розгортання створить понад 100 000 робочих місць у будівництві. У світі вже експлуатується шість реакторів AP1000, і таку технологію обрано для програм у Польщі, Україні та Болгарії.

"Ця програма закріпить за Сполученими Штатами статус одного з провідних світових ядерних енергетичних центрів та збільшить експорт технологій виробництва ядерної енергії Westinghouse по всьому світу", – йдеться у спільній заяві Brookfield Asset Management та Cameco.

