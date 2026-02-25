США объявили Украине демарш из-за ударов по Новороссийску: под угрозой американские экономические интересы

Посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина сообщила, что получила звонок от чиновника Государственного департамента США после атаки украинских дронов по порту в Новороссийске в ноябре прошлого года, когда была повреждена инфраструктура Каспийского нефтепровода.

Как пишет Delo.ua, об этом она заявила на брифинге, передает "Общественное".

По ее словам, в Госдепе жаловались на то, что украинские военные повредили инфраструктуру нефтепровода, транспортирующего американскую, казахскую и российскую нефть из Казахстана в порт в Черном море по территории РФ.

Официально предупредили Украину

Администрация президента США Дональда Трампа официально предупредила Украину после того, как атаки ВСУ на российский порт Новороссийск повлияли на американские экономические интересы, в том числе инвестиции США через Казахстан, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК).

Стефанишина подтвердила, что Вашингтон призвал Киев избегать ущерба американским интересам, но не просил прекратить уничтожение российских военных или энергетических объектов.

"Это было связано с самим фактом, что там пострадали американские экономические интересы, мы приняли в известность это" - заявила посол.

Исключение для американских нефтяных компаний

На вопрос журналистов относительно того, почему президент США Дональд Трамп упрекает страны Евросоюза в том, что они продолжают покупать российскую нефть, однако в то же время делает исключение из санкций для российской нефти и американских нефтяных компаний, дипломат сообщила, что "это можно изменить".

"По сути, это исключение может быть пересмотрено, и существует достаточно большое разнообразие вариантов диверсификации цепей поставок. Я надеюсь, что инициативы в рамках доктрины энергетического доминирования президента Трампа послужат этой цели. И те несправедливые ситуации, когда мы видим конкретные исключения, которые обеспечивают интересы США и изменения поставок", - сказала Стефанишина.

Удар по Новороссийску

Напомним, российский черноморский порт "Новороссийск" 14 ноября приостановил экспорт нефти после атаки украинского беспилотника. Монополист нефтепровода "Транснефть" в свою очередь приостановил поставки сырой нефти в сбытовый центр этого порта.

Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в российском Новороссийске возделывает более 1% мировых поставок нефти.

КТК объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. Он был создан в 1992 году и обеспечивает транспортировку нефти из месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Также Казахстан выразил протест из-за атаки на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в порту Новороссийска, заявив, что это "акт агрессии" против "исключительно гражданского объекта".