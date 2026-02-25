США оголосили Україні демарш через удари по Новоросійську: під загрозою американські економічні інтереси

Посолка України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина повідомила, що отримала дзвінок від високопосадовця Державного департаменту США після атаки українських дронів по порту у Новоросійську у листопаді минулого року, коли була пошкоджена інфраструктура Каспійського нафтопроводу.

Як пише Delo.ua, про це вона заявила на брифінгу, передає "Суспільне".

За її словами, у Держдепі жалілися на те, що українські військові пошкодили інфраструктуру нафтопроводу, який транспортує американську, казахську та російську нафту із Казахстану до порту у Чорному морі територією РФ.

Офіційно попередили Україну

Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно попередила Україну після того, як атаки ЗСУ на російський порт Новоросійськ вплинули на американські економічні інтереси, зокрема інвестиції США через Казахстан, пов’язані з Каспійським трубопровідним консорціумом( КТК).

Стефанішина підтвердила, що Вашингтон закликав Київ уникати шкоди американським інтересам, але не просив припинити знищення російських військових чи енергетичних об’єктів.

"Це було пов’язано з самим фактом, що там постраждали американські економічні інтереси,ми взяли до відома це"— заявила посолка.

Виняток для американських нафтових компаній

На запитання журналістів стосовно того, чому президент США Дональд Трамп дорікає країнам Євросоюзу у тому, що вони продовжують купувати російську нафту, однак в той же час робить виняток із санкцій для російської нафти та американських нафтових компаній, дипломатка повідомила, що "це можна змінити".

"По суті, це виключення може бути переглянуте, і існує досить велика різноманітність варіантів диверсифікації ланцюгів поставок. Я сподіваюся, що ініціативи в рамках доктрини енергетичного домінування президента Трампа послужать цій меті. І ті несправедливі ситуації, коли ми бачимо конкретні винятки, що забезпечують інтереси США, можна змінити не лише шляхом їх скасування, але й шляхом зміни структури ринку та поставок", — сказала Стефанішина.

Удар по Новоросійську

Нагадаємо, російський чорноморський порт "Новоросійськ" 14 листопада призупинив експорт нафти після атаки українського безпілотника. Монополіст нафтопроводу "Транснефть" у свою чергу призупинив постачання сирої нафти до збутового центру цього порту.

Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у російському Новоросійську обробляє більше 1% світових поставок нафти.

КТК об'єднує найбільші підприємства ПЕК Росії, США, Казахстану та ряду країн Західної Європи. Він був створений в 1992 році і забезпечує транспортування нафти з родовищ Тенгіз, Кашаган і Карачаганак.

Також Казахстан висловив протест через атаку на критичну інфраструктуру міжнародного Каспійського трубопровідного консорціуму в порту Новоросійська, заявивши, що це "акт агресії" проти "виключно цивільного об’єкта".