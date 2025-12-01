Запланована подія 2

Україна відповіла на протест Казахстану через удар по нафтовому терміналу в порту Новоросійська

Україна, Казахстан
Казахстан вимагає від України більше не бити по нафтопорту Новоросійська у РФ / Shutterstock

Міністерство закордонних справ України відреагувало на протест Казахстану через удар ЗСУ по компанії "Каспійський трубопровідний консорціум", наголосивши, що українські військові завдають ударів у відповідь на атаки Росії.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві МЗС.

У відомстві наголосили, що жодні дії української сторони не спрямовані проти Казахстану, а лише на відсіч повномасштабній російській агресії. Своїми ударами Сили оборони системно послаблюють військово-промисловий потенціал агресора та позбавляють його засобів для ведення війни.

Водночас МЗС звернуло увагу на відсутність попередніх заяв казахської сторони щодо засудження ударів росіян по цивільних людях в Україні, житлових будинках, цивільній інфраструктурі та енергетичній системі.

"Закликаємо всі сторони спрямувати зусилля на примус агресора до якнайшвидшого припинення злочинної війни проти нашої держави та людей. Насамкінець підтверджуємо незмінну повагу до казахського народу та налаштованість на розвиток дружніх і прагматичних відносин із Республікою Казахстан, які відповідають рівню історично міцних звʼязків між нашими народами", — наголосили у відомстві.

Казахстан вимагає не бити по нафтопорту Новоросійська у РФ

Казахстан висловив протест через атаку на критичну інфраструктуру міжнародного Каспійського трубопровідного консорціуму в порту Новоросійська. Там заявили, що це вже третій "акт агресії" проти "виключно цивільного об’єкта".

МЗС підкреслило, що розглядає цей інцидент як "дію, що завдає шкоди двостороннім відносинам Республіки Казахстан і України". У відомстві також додали, що очікують від Києва "прийняття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому".

Як повідомляє агентство Reuters, Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у російському Новоросійську обробляє більше 1% світових поставок нафти.

СРС об'єднує найбільші підприємства ПЕК Росії, США, Казахстану та ряду країн Західної Європи. Він був створений в 1992 році і забезпечує транспортування нафти з родовищ Тенгіз, Кашаган і Карачаганак.

CPC, до складу якого входять акціонери з Росії, Казахстану та США, заявив, що призупинив свою діяльність після того, як одне з причалів на його російському терміналі на Чорному морі було значно пошкоджене атакою українського морського дрону.

Цього року Україна неодноразово атакувала нафтові нафтопереробні заводи та термінали в Росії, намагаючись підірвати одне з найважливіших джерел доходу російської економіки під час війни.

Атаки на нафтову інфраструктуру 

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти. За даними українських та російських джерел, дрони вразили близько 20 нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморська на Балтійському морі.

Як писав Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Волгоградський НПЗ, який належить російській компанії “Лукойл”, зупинив роботу після ударів українських безпілотників у ніч проти 6 листопада.

Російський чорноморський порт Туапсе повністю призупинив експорт палива, а місцевий НПЗ припинив переробку сирої нафти. Це сталося після атаки українських безпілотників на портову інфраструктуру, яка відбулася 2 листопада.

Російський чорноморський порт "Новоросійськ" 14 листопада призупинив експорт нафти після атаки українського безпілотника. Монополіст нафтопроводу "Транснефть" у свою чергу призупинив постачання сирої нафти до збутового центру цього порту.

Автор:
Світлана Манько