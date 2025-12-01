Украина ответила на протест Казахстана из-за удара по нефтяному терминалу в порту Новороссийска

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на протест Казахстана из-за удара ВСУ по компании "Каспийский трубопроводный консорциум", подчеркнув, что украинские военные наносят ответные удары на атаки России.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что никакие действия украинской стороны не направлены против Казахстана, а только на отпор полномасштабной российской агрессии. Своими ударами Силы обороны системно ослабляют военно-промышленный потенциал агрессора и лишают его средств для войны.

В то же время МИД обратил внимание на отсутствие предварительных заявлений казахской стороны по осуждению ударов россиян по гражданским людям в Украине, жилым домам, гражданской инфраструктуре и энергетической системе.

"Призываем все стороны направить усилия на принуждение агрессора к скорейшему прекращению преступной войны против нашего государства и людей. В заключение подтверждаем неизменное уважение к казахскому народу и настроенность на развитие дружественных и прагматических отношений с Республикой Казахстан, которые соответствуют уровню исторически крепких связей.

Казахстан требует не бить по нефтепорту Новороссийска в РФ

Казахстан выразил протест из-за атаки на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в порту Новороссийска. Там заявили, что это уже третий "акт агрессии" против "исключительно гражданского объекта".

МИД подчеркнул, что рассматривает этот инцидент как "действие, причиняющее вред двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины". В ведомстве также добавили, что ожидают от Киева "принятие действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем".

Как сообщает агентство Reuters, Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в российском Новороссийске обрабатывает более 1% мировых поставок нефти.

СРС объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. Он был создан в 1992 году и обеспечивает транспортировку нефти из месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

CPC, в состав которого входят акционеры из России, Казахстана и США, заявил, что приостановил свою деятельность после того, как один из причалов на его российском терминале на Черном море был значительно поврежден атакой украинского морского дрона.

В этом году Украина неоднократно атаковала нефтяные нефтеперерабатывающие заводы и терминалы в России, пытаясь взорвать один из важнейших источников дохода российской экономики во время войны.

Атаки на нефтяную инфраструктуру

С августа Украина ужесточила атаки на российские энергетические объекты. По данным украинских и российских источников, дроны поразили около 20 нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморска на Балтийском море.

Как писал Reuters, эти атаки могут вынудить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить добычу.

Волгоградский НПЗ, принадлежащий российской компании "Лукойл", остановил работу после ударов украинских беспилотников в ночь на 6 ноября.

Российский черноморский порт Туапсе полностью приостановил экспорт топлива, а местный НПЗ прекратил переработку сырой нефти. Это произошло после атаки украинских беспилотников на портовую инфраструктуру, состоявшуюся 2 ноября.

Российский черноморский порт "Новороссийск" 14 ноября приостановил экспорт нефти после атаки украинского беспилотника. Монополист нефтепровода "Транснефть" в свою очередь приостановил поставки сырой нефти в сбытовый центр этого порта.