США официально вышли из ВОЗ, оставив долг в 260 млн долларов

Год спустя после приказа президента Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения США официально завершили процедуру, оставив после себя неоплаченный долг в размере около 260 миллионов долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Министерство здравоохранения и социальных служб США сообщило, что все финансирование агентства здравоохранения приостановлено, а американские представители отозваны из всех офисов и штаб-квартиры ВОЗ. Страна также больше не участвует в руководящих органах и рабочих группах организации.

Трамп подписал указ о выходе из Всемирной организации здравоохранения в первый день своего второго срока, критикуя агентство за неспособность эффективно реагировать на пандемию COVID-19, проводить реформы и быть независимым от политического влияния.

По закону США должны были послать годовое предупреждение о выходе и погасить любые долги. Тем не менее, высокопоставленный чиновник HHS отметил, что погашение долга не является обязательным условием выхода, хотя общая задолженность США перед ВОЗ составляет около 260 миллионов долларов.

Потеря США как главного донора оказала серьезное влияние на финансирование организации: между 2022 и 2023 годами США внесли почти 1,3 млрд долларов. Отсутствие этих средств ставит под угрозу работу ВОЗ по сдерживанию заболеваний, таких как ВИЧ, полиомиелит и Эбола.

Эксперты отмечают, что выход США научно необдуманным, поскольку страна теперь будет менее готова к прогнозированию циркуляции вирусов и подготовке вакцин. В то же время, администрация работает над альтернативными глобальными инициативами, в частности в сфере эпиднадзора и международного сотрудничества с примерно 60 странами.

Высокопоставленный чиновник HHS сообщил, что в ближайшие месяцы США объявят больше деталей по поводу своей глобальной стратегии в здравоохранении, однако пока планов по повторному присоединению к ВОЗ нет.

Также Трамп принял решение о выходе страны из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).