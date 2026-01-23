США офіційно вийшли з ВООЗ, залишивши борг у 260 млн доларів

Через рік після наказу президента Дональда Трампа про вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров’я США офіційно завершили процедуру, залишивши після себе неоплачений борг у розмірі близько 260 мільйонів доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США повідомило, що всі фінансування агентства охорони здоров’я припинено, а американські представники відкликані з усіх офісів і штаб-квартири ВООЗ. Країна також більше не бере участі у керівних органах і робочих групах організації.

Трамп підписав указ про вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров’я в перший день свого другого терміну, критикуючи агентство за нібито нездатність ефективно реагувати на пандемію COVID-19, проводити реформи та бути незалежним від політичного впливу.

За законом США повинні були надіслати річне попередження про вихід та погасити будь-які борги. Проте високопоставлений чиновник HHS зазначив, що погашення боргу не є обов’язковою умовою виходу, хоча загальна заборгованість США перед ВООЗ становить близько 260 мільйонів доларів.

Втрата США як головного донора серйозно вплинула на фінансування організації: між 2022 та 2023 роками США внесли майже 1,3 млрд доларів. Відсутність цих коштів ставить під загрозу роботу ВООЗ щодо стримування хвороб, таких як ВІЛ, поліомієліт та Ебола.

Експерти зазначають, що вихід США є науково необдуманим, оскільки країна тепер буде менш готовою до прогнозування циркуляції вірусів та підготовки вакцин. Водночас адміністрація працює над альтернативними глобальними ініціативами, зокрема у сфері епіднагляду та міжнародного співробітництва з приблизно 60 країнами.

Високопоставлений чиновник HHS повідомив, що найближчими місяцями США оголосять більше деталей щодо своєї глобальної стратегії в охороні здоров’я, проте наразі планів щодо повторного приєднання до ВООЗ немає.

Також Трамп ухвалив рішення про вихід країни з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).